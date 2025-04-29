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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіване передбачення про Трампа та війну в Україні

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп

Передбачення про Трампа і війну в Україні / © ТСН.ua

Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про президента США Дональда Трампа та війну в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова вважає, що Трамп не розуміє реалій війни в Україні. Вона вважає, що американський президент не хоче слухати українського лідера.

«Таке враження, що глухий з німим поспілкувався. Трамп не чує нас, не розуміє наших проблем. Він насолоджується тим, що він на сцені, що він зірка. Він зараз так себе бачить», — сказала Яна Пасинкова.

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