Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіване передбачення про Трампа та війну в Україні

Передбачення про Трампа і війну в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про президента США Дональда Трампа та війну в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова вважає, що Трамп не розуміє реалій війни в Україні. Вона вважає, що американський президент не хоче слухати українського лідера.

Реклама

«Таке враження, що глухий з німим поспілкувався. Трамп не чує нас, не розуміє наших проблем. Він насолоджується тим, що він на сцені, що він зірка. Він зараз так себе бачить», — сказала Яна Пасинкова.