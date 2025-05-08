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- Астрологія
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Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення про війну в Україні: "Почуємо новини"
Екстрасенска зробила нове передбачення про ситуацію на фронті. Вона вважає, що на українців чекають добрі новини.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про війну в Україні. Зокрема, вона вважає, що ситуація на фронті може змінитися.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова передбачає, що вже скоро ситуація на фронті може змінитися і ЗСУ повернуть під свій контроль частину окупованої території.
«Почуємо ми скоро новини, що росіяни нарешті почали вигрібати від наших воїнів. Нехай воно так і буде. Наші хлопці змусять їх покинути шматок, в який вони вже вчепилися. Нехай так і буде», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.