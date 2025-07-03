Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення про війну в Україні: "Скоро буде новина"

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова заявила, що скоро українці почують і побачать новину, як унікальна зброя працює проти ворога.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Україна скоро застосує щось унікальне проти російських окупантів. За її словами, «такого ще немає ніде у світі».

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«Скоро буде новина. Такого ще немає ніде у світі. Ми з вами побачимо не лише новину, а й як це працює проти ворога», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.