- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення про зустріч Зеленського і Трампа: "Доведеться жертвувати"
Яна Пасинкова зробила передбачення про зустрічі президентів США і України.
Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зробила розклад на картах Таро та передбачила, що за результатами цієї зустрічі «доведеться пожертвувати малим».
«Нам доведеться пожертвувати малим, щоб отримати велике. Чекаємо заяви після цієї зустрічі», — передбачила тарологиня.
Раніше Яна Пасинкова передбачила, коли закінчиться війна в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.