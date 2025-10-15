ТСН у соціальних мережах

160
1 хв

Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення про зустріч Зеленського і Трампа: "Доведеться жертвувати"

Яна Пасинкова зробила передбачення про зустрічі президентів США і України.

Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила розклад на картах Таро та передбачила, що за результатами цієї зустрічі «доведеться пожертвувати малим».

«Нам доведеться пожертвувати малим, щоб отримати велике. Чекаємо заяви після цієї зустрічі», — передбачила тарологиня.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, коли закінчиться війна в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

160
