Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила шокувальне передбачення про майбутнє України

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що колись буде такий час, що Україна стане безпечним місцем.

«Колись буде такий час, що Україна буде безпечним місцем для людей, у яких ситуація така ж, як у нас. Це будуть не трудові мігранти. Це — біженці», — сказала вона.

Також Яна Пасинкова передбачила, коли закінчиться війна в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.