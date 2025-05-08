Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне передбачення про війну в Україні

Війна в Україні / © ТСН

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Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про наступ Росії на ще одну область України. Вона вважає, що під ударом може бути Сумщина.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що росіяни можуть готувати наступ на Сумську область. Проте вона переконана, що він буде невдалим.

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“Тяжко їм буде. Не прийме їх українська земля — Сумщина не прийме. Будуть вони там потуги показувати, але це все, щоб дійти до точки, де їм начебто відкриють двері. Але такого не буде. Цей день ніколи не настане”, — сказала переможниця “Битви екстрасенсів”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.