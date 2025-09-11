ТСН у соціальних мережах

Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення про війну в Україні: "Станеться 2026 року"

Тарологиня зробила нове передбачення про майбутнє в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про те, що чекає на Україну 2026 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що, ймовірно, у другій половині 2026 року Україні вже буде потрібна допомога з відновленням, а не зброя.

«Це дуже крута інформація. До кінця 2026 року Штати вже не так допомагають нам з обороною, як з відновленням, обороною, працевлаштуванням. Нас кудись проштовхують, до якогось союзу, допомагають нам зробити якісь міжнародні документи, дозволи. Оце прямо круто», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

