Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення про війну в Україні: "Станеться 2026 року"
Тарологиня зробила нове передбачення про майбутнє в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про те, що чекає на Україну 2026 року.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що, ймовірно, у другій половині 2026 року Україні вже буде потрібна допомога з відновленням, а не зброя.
«Це дуже крута інформація. До кінця 2026 року Штати вже не так допомагають нам з обороною, як з відновленням, обороною, працевлаштуванням. Нас кудись проштовхують, до якогось союзу, допомагають нам зробити якісь міжнародні документи, дозволи. Оце прямо круто», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.