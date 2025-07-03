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- Астрологія
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Перемир'я у війні Росії проти України: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням
Яна Пасинкова передбачила, що Росія хоче перемир’я, щоб продовжувати війну.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачання про війну Росії проти України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що РФ потрібен «мир» лише для того, щоб продовжувати війну проти України.
«Як не дивно, але найближчі плани ворога — це перемир’я. Для того, щоб однією рукою отримати наче мир, а іншою — поїхати і загрузитися чимось необхідним. Якимись ресурсами. І без цього „миру“ у них не вийде поїхати та закупитися», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.