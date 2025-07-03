Перемир'я у війні Росії проти України: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Війна в Україні / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачання про війну Росії проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що РФ потрібен «мир» лише для того, щоб продовжувати війну проти України.

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«Як не дивно, але найближчі плани ворога — це перемир’я. Для того, щоб однією рукою отримати наче мир, а іншою — поїхати і загрузитися чимось необхідним. Якимись ресурсами. І без цього „миру“ у них не вийде поїхати та закупитися», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.