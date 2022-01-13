Перша повня 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Перша повня 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Зриви, стреси, паніка, тривожність можливі під час повні.

18 січня над Землею зійде перша повня у 2022 році в астрологічному знаку зодіаку Раку.

Повня у січні 2022: назви

Ця січнева повня, згідно з календарями різних народів, називають Місяцем вовка. Також цю повню називають Місяцем тиші, Місяцем снігу, Місяцем холоду, Місяцем цнотливості, Місяцем зими. Езотерики вважають, що в цю повню необхідно економити енергію, потрібно займатися тільки своїми особистими проблемами.

А вовчим Місяцем січневу повню називали саме північноамериканські індіанці. Цей термін походить від корінних американців через те, як вовки сильно виють у зимові місяці.

Місяць: астрономія

Місяць – єдиний природний супутник Землі. Найближчий до Сонця супутник планети, тому що у найближчих до Сонця планет (Меркурія та Венери) їх немає. Другий за яскравістю об'єкт на земному небі після Сонця і п'ятий за величиною природний супутник планети Сонячної системи.

Місяць з'явився близько 4,51 млрд років тому, трохи пізніше за Землю. Найбільш популярна гіпотеза про те, що Місяць сформувалася з уламків, що залишилися після гігантського зіткнення Землі та Тейї — планети, схожої за розмірами з Марсом. Місяць є єдиним позаземним астрономічним об'єктом, на якому побувала людина.

Місяць: міфологія

Луна — у давньоримській міфології богиня Місяця. Неясно, чи Луна була чисто латинським божеством чи перейла до римлян від іншого народу. Їй не було присвячено ні свят, ні жрецьких посад; її ім'я не згадується у стародавньому календарі. Часто помічається у римській релігії зіставлення чоловічого та жіночого божества: це траплялося й в цьому разі. Місяць шанувався разом із сонцем, чиїм богом був Сол.

Найімовірніше, що під ім'ям Місяця малася на увазі богиня Діана (у греків Селена), культ якої перейшов до латинян з Кампанії. Храм богині Місяця знаходився на Авентіні, біля храму Церери.

Місяць: символізм

Місяць символізує достаток, циклічне оновлення, безсмертя, окультну силу, мінливість, інтуїцію та емоції. Стародавні люди вимірювали за циклами Місяця час. Поява і зникнення Місяця стало космічним виявом земних циклів у тваринному та рослинному світах – народження, зростання, старіння, смерті та відродження. За місячним календарем планували своє життя політики, полководці та мільйонери.

Повня: астрологія та езотерика

Повнею називається період місячного циклу, при якому світило досягає піку свого зростання, при цьому вважається, що її вплив на все живе посилюється і досягає максимального рівня. Фахівці вважають, що в цей час рослини ростуть особливо швидко, усі відновлювальні процеси підвищуються у рази, обмін речовин активізується.

Місяць у період повні ховається за Землею від Сонця, і спостерігачі можуть побачити всю його поверхню. Період, у який ми спостерігаємо повню, так і називається – фаза повні. Зриви, стреси, паніка, тривожність – це також можливо у період повні.

Повня 18 січня 2022 в Раку: особливості

Перша повня 2022 року припадає на водний, інтуїтивний знак Раку. Для сприйнятливих до впливу Місяця людей повня у Раку – дуже складний період. Почуття загострені, емоції на межі. Людям із сильно розвиненою інтуїцією може здатися, що вони знають відповіді на запитання раніше, ніж почують їх. Але ці почуття оманливі.

Повня 18 січня 2022 року: що потрібно робити

розумно ризикувати;

стригти волосся;

їсти свіжі продукти;

вивести відносини нового рівня;

бути уважним;

робити все, що давно хотіли та планували, але не наважувалися.

Повня 18 січня 2022 року: що категорично заборонено

утриматися від вживання алкоголю;

довіряти своїй інтуїції;

утриматися від дорогих покупок та великих витрат;

відправитись в подорож.

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