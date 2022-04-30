Перший коридор затемнень 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Перший коридор затемнень 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час коридору затемнень руйнується все, в чому немає стабільності.

З 30 квітня і до 16 травня 2022 року нас чекатиме коридор затемнень. Проте його вплив вже відчувається і впливатиме на жителів Землі і два тижні після його закінчення.

Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але всі вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни до таких сфер, як свобода, розвиток, самореалізація. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.

Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності: нещирі і негармонічні відносини, нелюба робота, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі. Особисте життя теж практично завжди потрапляє під удар.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період першого коридору затемнень у 2022 році

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Рухайтеся з минулого у нове і сповнене щастям майбутнє, адже ви заслуговуєте на краще життя.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Будьте готові до будь-якої ситуації. При цьому слід діяти так, як ви того хочете.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Відпустіть всі страхи та образи. Довірте всесвіту свої плани і він підтримає вас.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Будьте відкритими для нового - зараз це безпечно для вас. Випромінюйте у світ тільки те, що хочете отримати.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Відчувайте себе тут і зараз. Ваш дім - ваш прихисток, у якому ви почуваєтеся у безпеці.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Ваші бажання здійсняться, а потреби задовольняться. Ви легко знайдете вихід з будь-якої ситуації.

Також читайте Часткове сонячне затемнення 30 квітня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Зараз ви досягнули всього, що могли досягнути на цей момент. Будьте в мирі зі своїми думками.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

У новий день дозвольте собі почати все з початку. Подивіться на життя свіжим поглядом і побачите усе, що раніше було сховано від вас.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Завжди робіть правильний вибір. Присвятіть цей період любові до себе.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Промінюйте любов у своє життя, світло. Пам'ятайте про те, що кожне слово має силу.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

У вас чимало енергії для нових звершень. Все, чим ви займаєтеся, має значення.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Почніть ваше життя з чистого аркуша. З радістю приймаєте дари всесвіту, бо ви заслуговуєте на це.

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