Перший коридор затемнень у 2022 році: що потрібно робити та що категорично заборонено

Перший коридор затемнень у 2022 році: що потрібно робити та що категорично заборонено

Під час коридору затемнень руйнуватиметься все, в чому не було стабільності.

Часткове сонячне затемнення 30 квітня розпочне перший у 2022 році коридор затемнень, хоча його вплив почався відчуватися за два тижні до першого затемнення.

Коридор затемнень: що це

Коридор затемнень — це період, коли місячне та сонячне затемнення йдуть одне за одним, з невеликим проміжком.

Коридор затемнень: особливості

Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але у кожного коридору є дещо спільне. Вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.

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Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності, наприклад, нещирі і негармонійні стосунки, нелюба робота, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі, брехливе особисте життя.

Перший коридор затемнень у 2022 році: коли відбудеться

Перший 2022 року коридор затемнень відбудеться з 30 квітня і триватиме до 16 травня 2022 року. Він розпочнеться з часткового сонячного затемнення 30 квітня о 23:42 (час київський) та закінчиться повним місячним затемненням 16 травня о 7:14 (час – київський).

Коридор затемнень 2022: що категоричні заборонено робити

Починати нові проєкти.

Літати літаками.

Активно спілкуватися, брати участь у розвагах.

Коридор затемнень 2022 року: що потрібно робити

Позбавлятися шкідливих звичок та схильностей.

Звільнятися від психологічних залежностей.

Добре гармонізувати свої думки.

Відвідувати духовні місця.

Їздити у паломництво.

Переглянути своє коло спілкування і відмовитися від того, що вас обтяжує, пригнічує.

Спілкуйтеся з людьми, з якими вам комфортно.

Починати нове життя з малих кроків.

Коридор затемнень 2022 року: ритуал

До моменту настання затемнення добре б озвучити вголос те, чого ви хотіли б позбутися, наприклад, борги, хвороби, невпевненість, а після — те, що ви хотіли б залучити у своє життя, наприклад, любов, народження дитини, кар'єрне зростання

Також завжди потрібно пам'ятати, що в коридорі затемнень вас обов'язково провокуватимуть на негативні вчинки, щоб закласти вам поганий цикл на наступні 18,5 років.

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