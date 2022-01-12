Перший ретроградний Меркурій 2022: що обов'язково потрібно робити і чого категорично уникати

Перший ретроградний Меркурій 2022: що обов'язково потрібно робити і чого категорично уникати

Ретроградність – це оптична ілюзія для умовного спостерігача із Землі, що виникає через різну швидкість руху планет.

Ретроградний Меркурій у 2022 році стане 14 січня.

На початку 2022 року швидконогий Меркурій знову стане ретроградним. Почнеться цей період 14 січня та триватиме до 4 лютого. Тому зібрали для вас інформацію про ретроградність цієї планети, а головне – що обов'язково потрібно робити і чого категорично варто уникати у цей період.

Ретроградність планет: що це таке

Кожна планета Сонячної системи має два види руху: це директний і ретроградний. Перше – це звичайний перебіг небесного тіла. А ретроградний рух планет в астрології називається явище, коли небесне тіло починає йти назад. Рухатися назад можуть усі планети, крім Сонця та Місяця. Кожна планета має свою зону впливу, і в ретроградний період саме вона і опрацьовується з погляду езотерики.

Але пам'ятайте, що насправді планети ніколи не рухаються ретроградно. Ретроградність – це оптична ілюзія для умовного спостерігача із Землі, що виникає через різну швидкість руху планет. Тому періодично виникає враження, що та чи інша планета дає задній перебіг.

Меркурій: астрономія

Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи, найменша із планет земної групи. Її період обігу навколо Сонця становить лише 87,97 земної доби — найкоротший серед усіх планет Сонячної системи. Після позбавлення Плутона у 2006 році статусу планети до Меркурія перейшло звання найменшої планети Сонячної системи.

Меркурій: міфологія

Меркурій — у давньоримській міфології бог-покровитель торгівлі, прибутку та збагачення, син бога неба Юпітера. До його атрибутів відносяться жезли кадуцей, крилаті шолом та сандалії, а також часто грошовий мішечок.

На ім'я швидконогого бога римлянами була планета Сонячної системи Меркурій, оскільки вона рухається по небу швидше за інші планети. Відкривши ртуть, середньовічні алхіміки назвали нову речовину ім'ям бога Меркурія. У давньогрецькому пантеоні Меркурію відповідає Гермес.

Меркурій: астрологія та езотерика

Астрологи вважають, що під час ретроградного Меркурія стаються різні неприємності – проблеми на роботі та конфлікти з близькими. Езотерики вважають, що Меркурій управляє зв'язком, подорожами та технологіями, може вийти з ладу техніка, поїздки можуть скасувати, а в робочих справах настане непорозуміння, і колишні кохані можуть знову з'явитися на горизонті.

Фахівці вважають, що періоди ретроградності потрібно сприймати усвідомлено, щоб поводитися в цей час правильно. Наприклад, з погляду езотерики, саме ретроградний Меркурій дає можливість відновити контакти з давніми друзями, помиритися після давньої сварки або навести лад у ділових документах.

Ретроградний Меркурій: скільки разів на рік

Щорічно Меркурій має щонайменше три періоди ретроградності приблизно по 20-24 дні кожен. Такі відрізки часу характеризуються всілякими затримками та перешкодами у справах, непорозуміннями, помилками при оформленні документів, запізненнями та нерішучістю.

Ретроградний Меркурій 2022: точні дати

У 2022 буде 3 періоди ретроградного Меркурія

14 січня – 04 лютого 2022 року; 10 травня — 03 червня 2022 року; 10 вересня — 02 жовтня 2022 року.

Ретроградний Меркурій 2022: що не можна робити

починати щось нове;

приймати важливе рішення;

подорожувати;

відновлювати старі знайомства;

відкладати завершення справ.

Ретроградний Меркурій 2022: що потрібно зробити

дописати наукову роботу,

грамотно оформляти документи;

перевірити дійсність паспортів та банківських карток;

навести порядок у поточних паперах,

видалити неактуальні дані;

оновити сайти, сторінки у соцмережах;

зайнятися ребрендингом.

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