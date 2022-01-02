Перший зорепад року Квадрантиди: де і коли дивитися та як правильно загадувати бажання

Перший зорепад року Квадрантиди: де і коли дивитися та як правильно загадувати бажання

Протягом піку цього зорепаду може впасти від 40 до 250 метеорів.

Квадрантиди — перший з трьох найпотужніших метеорних потоків впродовж року, наступні два — це Персеїди в серпні, та Гемініди в грудні.

Квадрантиди: що це таке

Квадрантиди починаються з 28 грудня та закінчуються 7 січня, максимум припадає на ранішні години 3 — 4 січня. На жаль, спостерігачі з Південної півкулі не зможуть насолоджуватися цим видовищем. Чим північніше знаходиться спостерігач, тим кращі умови для спостережень. В основному, Квадрантиди дають велику кількість слабких метеорів з середньою швидкістю.

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Свою назву метеорний потік взяв із вже сузір'я Стінного Квадранта, що вже не існує. Радіант - місце, звідки спостерігачу з Землі, здається, що саме з цієї точки вилітають зірки, знаходиться в сузір'ї Волопаса на межі між Драконом та Геркулесом.

Метеорний потік Квадрантиди: астрономія

Вузький потік метеорів не пов'язаний з якоюсь із відомих комет, а зірковий дощ, що виникає, дуже непостійний, так що його пік триває недовго.

У піковий період за годину може впасти від 40 до 250 метеорів.

Зорепад Квадрантиди: як і де спостерігати

Квадрантиди мають ідеальні умови видимості по всій території України. Місяць не завадить спостереженню метеорів, адже якраз буде молодик. У північній півкулі Квадрантиди найкраще спостерігати приблизно з 11 години вечора за місцевим сонячним часом до світанку, при цьому радіант (місце звідки нібито "вилітають" зірки, що падають - ред.) набирає висоту протягом усього зазначеного періоду.

Для комфортного спостереження Квадрантид необхідно одягнутись відповідно до погоди.

Найкраще дивитися зорепад, природно, у темну пору доби, особливо, коли не заважають вогні великого міста та Місяць. Напрямок - ківш сузір'я Велика Ведмедиця. Для того, щоб побачити небесну виставу, потрібно дивитися у бік північно-східного горизонту неба, саме там розташовуватиметься радіант Квадрантид.

Зорепад Квадрантиди: як правильно загадувати бажання

Обов'язково варто побачити зірку, що падає та загадати бажання. Слід загадувати бажання для себе, а не для інших людей. Варто подумати про те, що допоможе вам розвиватися і рухатися далі цьогоріч - адже триває молодик, який пов'язаний, з погляду езотерики, зі зростанням. Думайте в позитивному ключі, загадуючи бажання, і подумки позбавтеся негативу.

Також зірці може шепнути зірці свою мрію. Для цього її заздалегідь формулюють на аркуші паперу і разом з ним вирушають на вулицю, піднімаючи написане до неба.

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