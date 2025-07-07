Песимістичний прогноз про Україну: моторошне попередження від "живого Нострадамуса"

Наша планета стає дедалі страшнішою та дестабілізуючою, каже одіозний «провидець»

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«Живий Нострадамус» Атос Саломе з Бразилії вважає, що наша планета стає дедалі страшнішою та дестабілізуючою, а світу, до якого ми звикли, скоро настане кінець.

Про це пише Daily Mail.

Саломе прогнозує у світі «війну без танків і ракет».

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«Війна, зосереджена на цифрових руйнаціях, які — у недалекому майбутньому — спустошать наші супутникові системи, наші банки та аеропорти, спричинивши хаос», — пише він у своїй колонці.

Першими проявами цієї невидимої атаки «провидець» називає випадкові відключення електроенергії, які відбувалися останніми місяцями в деяких частинах Європи, включаючи 23-годинне відключення електроенергії в Іспанії та Португалії наприкінці квітня, яке паралізувало значну частину населення.

На його думку, цей інцидент — нібито результат кібер-альянсу між Китаєм та Росією, метою якого є саботаж енергетичної інфраструктури США, континентальної Європи та Японії, щоб поставити їхніх громадян на коліна.

Атос Саломе / © Athos Salomé/Instagram

«Це лише початок, і саме тому НАТО та військові стратеги з Великої Британії, США та Ізраїлю проводять таємні зустрічі, щоб виробити, як боротися з цим невловимим ворогом», — лякає новий «Нострадамус».

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Він стверджує, що наша планета стає дедалі страшнішою та дестабілізуючою. Старі уявлення поступово зникають, замінюючись новими фінансовими системами та альянсами, які ми ледве впізнаємо. На його думку, географічні кордони скоро втратять сенс, їх замінять нові фінансові екосистеми, незалежні від традиційних колишніх осей влади. А публічно політичні та заможні еліти «створюватимуть ілюзію стабільності, водночас таємно готуючись до катастрофи».

Припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, оголошене Дональдом Трампом було лише «театром дій», пише Саломе. Він стверджує, що конфлікт на Близькому Сході не тільки продовжиться, але й пошириться на Туреччину.

Що стосується України, то тут у «Живого Нострадамуса» геть песимістичний прогноз.

«До березня 2026 року Україна буде роздроблена, а проросійські регіони будуть визнані на міжнародному рівні. За лаштунками Китай тягнутиме за ниточки», — пише він.

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Що ж, українці, а особливо Сили оборони, мають натомість свою думку. Переконані, таке «пророцтво» епатажного бразильця ніколи не справдиться.

Зауважимо, що ще місяць тому «живий Нострадамус» стверджував, що війна в Україні завершиться 2025 року без офіційної перемоги будь-якої зі сторін із «замороженими» кордонами

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.