Петля Меркурія від 12 лютого до 8 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Від 12 лютого до 8 квітня 2026 року Меркурій входить у петлю ретроградності в знаку Риб. Ми відчуваємо цей період начебто хтось невидимо переводить стрілки на інший частотний діапазон. Відповідно, слова і події набувають прихованого підтексту.

Риби — знак, у якому логіка розчиняється в інтуїції, а факти поступаються місцем символам. Тут, у водній стихії, де все хитке, плинне та багатошарове, звичні правила припиняють працювати. За таких умов Меркурій перестає бути просто вісником новин і стає провідником між світами: між сказаним і нерозказаним, між минулим і майбутнім, між тим, що ми усвідомлюємо розумом, і тим, що відчуваємо серцем, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Знак зодіаку Риби — це простір тонких вібрацій, яким керують Нептун і Юпітер. І саме в цій водній стихії, в її туманах і глибинах, 12 лютого починається ретроградна петля Меркурія — петля причин і наслідків. Транзит розкриває якості, які рідко проявляються в повсякденному житті. Це подорож, де кожна деталь стає підказкою, кожен діалог — віддзеркаленням, а кожна пауза — дверима до розуміння того, що відбувається.

Хоча в Рибах Меркурій формально перебуває у вигнанні й падінні, це не робить його слабким або неефективним. Навпаки — планета в статусі виявляється яскраво, але інакше. Вона припиняє бути суворим аналітиком і перетворюється на поета, містичного провідника, перекладача між свідомістю і підсвідомістю.

Якщо в інших знаках Меркурій працює через логіку, структуру і факти, то в Рибах він діє через те, що неможливо виміряти: через образи, асоціації, відчуття, тонкі натяки. Саме тут вмикається особливий тип мислення: образне, нелінійне, багатошарове, інтуїтивне.

Люди, у яких натальний Меркурій у Рибах (таке становище може бути тільки в Овнів, Водоліїв і Риб), здатні без вибудовування ланцюжків бачити цілісну картину, відчувають і знають, не намагаючись доводити свою правоту.

Так народжується те, що можна назвати «логікою п’ятого виміру». Логікою, в якій розуміння приходить не через розрахунок, а через осяяння. Через символ, сон, знак, музику, випадкову фразу, внутрішній шепіт.

І коли Меркурій стає ретроградним у цьому знаку, ця здатність посилюється багаторазово. Ми починаємо помічати зв’язки, які раніше вислизали. Зчитувати глибинні смисли там, де раніше бачили тільки поверхню. Події, слова, зустрічі — все починає звучати інакше, ніби в них захований додатковий шар інформації.

Петля ретроградності Меркурія в Рибах дає можливість побачити невидиме, почути те, що давно намагається достукатися. Також доводиться повертатися до тем, які вимагають не логічного рішення, а внутрішнього розуміння.

У такій фазі планета запрошує нас сповільнитися, заплющити очі й відчути світ інакше. Важливо довіряти інтуїції, навчитися читати між рядків, помічати знаки, які Всесвіт розставляє на нашому шляху.

І що глибше ми дозволяємо собі зануритися в цю водну логіку, то чіткішим стає те, що раніше здавалося туманним. Тому що в Рибах чіткість приходить не через розум — а через глибину.

Початок петлі — 12 лютого, 9° Риб

Від цього моменту події починають «зав’язуватися». Ми стикаємося з ситуаціями, які здаються звичайними, але пізніше виявляться ключовими. Це точка входу в коридор причин і наслідків.

Стаціонарно-ретроградний Меркурій — 25 лютого, 23° Риб

З’єднання з Венерою робить цей день особливо чутливим. Це момент уповільнення перед розворотом у ретро фазу: звичний ритм думок змінюється, з’являється відчуття паузи, увага перемикається всередину.

Венера додає акценти за темами стосунків, кохання, цінностей, фінансів.

Це день, коли минуле може постукати у двері — щоб ми переосмислили його і винесли уроки. Інтуїція стає голоснішою, а тонкі сигнали — яснішими.

Ретроградний Меркурій — від 26 лютого до 20 березня

Це період повернень, виявлень, переглядів і помилок, які ведуть до оновлення. Для цих днів характерні: технічні збої, затримки, несподівані повороти, необхідність перевіряти інформацію, повернення старих тем, людей, ідей.

Але саме в цих паузах народжуються нові рішення. Ретро-Меркурій у Рибах вчить нас чути не факти, а смисли.

7 березня — з’єднання R Меркурія із Сонцем

О 13:02 за київським часом Меркурій з’єднується із Сонцем у 17° Риб — починається новий чотиримісячний цикл Меркурія. Це момент осяянь: знаки стають очевиднішими, розмови і зустрічі набувають доленосного відтінку, інтуїція підказує більше, ніж логіка.

Розворот у директ — 21 березня, 9° Риб

Меркурій стає стаціонарним і розгортається в прямий рух у з’єднанні з Висхідним Місячним Вузлом. Це точка максимальної концентрації енергії: приходить ясність, проявляються справжні причини подій, ми бачимо напрям, куди веде наш шлях.

Ситуації можуть виявитися як дзеркало, відбиваючи наші слова, думки і вчинки. Те, що відкривається в третій декаді березня, пов’язано з майбутнім розвитком і завданнями душі.

22 березня — рух уперед

Меркурій знову йде директно, але ще всередині петлі. Від цього дня багато що починає ставати на свої місця. Складнощі ретроперіоду поступово розчиняються.

Завершення петлі — 8 квітня, 23° Риб

Після майже двох місяців пауз, перегравань, повернень і тем минулого, що ожили, Меркурій завершує свою петлю. Ми повертаємося туди, де все почалося 12 лютого, але вже з іншим поглядом, досвідом і розумінням. Приходить усвідомлення, навіщо були потрібні затримки, збої та зупинки. Це момент, коли пазл складається, завдання розв’язують, процеси, які довго грали, завершуються.

Найбільше напруження можуть відчути ті, у кого Сонце та/або Меркурій у: Близнятах, Діві, Стрільці. Петля Меркурія в Рибах виводить представників цих знаків зі звичної логіки, структури і чіткості в простір туману, інтуїції та невизначеності.

У позитивному плані особливо сприйнятливі до цього транзиту ті, у кого Сонце і/або Меркурій у: Рибах, Раку, Скорпіоні. Це час можливостей, завдяки набутому життєвому досвіду. А також звільнення від прив’язок минулого, усунення давніх конфліктів.

