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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

П’ятниця, 13 червня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку у п’ятницю, 13 червня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
П’ятниця, 13

П’ятниця, 13 / © ТСН

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на п’ятниця, 13 червня 2025 року розповідає, що Овнам варто працювати над емоціями, а Близнятам потрібно потурбуватися про баланс. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на п’ятницю, 13 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над своїми емоціями. У стосунках навчіться поважати партнера. На роботі опирайтеся проблемам. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно визначитися зі своїм вибором. У стосунках потрібно більше спілкуватися з партнером. А на роботі помізкуйте про запасний варіант. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Потрібно потурбуватися про баланс. У стосунках потрібно розслабитися. А на роботі - рухатися до мети. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар кубків"

Оберігайте те, що вам дороге. У стосунках наважтеся на перший крок. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання угод. У стосунках рухайтеся назустріч партнеру. На роботі сміливо проявляйте ініціативу. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над власним розвитком. У стосунках відкрийте своє серце. На роботі замисліться про підвищення. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У стосунках потрібно визначитися з головною метою. На роботі придумайте запасний план. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках дійте обережно. На роботі остерігайтеся ворогів. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть професіоналізм. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас наповнюють почуття. Навчіться з ними поводитися. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі додайте емоцій. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Ви впадете, але підніметесь. У стосунках захищайте свою позицію. На роботі знайдіть однодумців. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте на результат. У стосунках покажіть, що ви гідні довіри. На роботі уникайте викликів. 

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