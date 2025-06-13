П’ятниця, 13 червня 2025 року: три ритуали для розкриття жіночності

П'ятниця, 13-те / © ТСН

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П’ятниця, 13 червня 2025 року — це дійсно п’ятниця 13‑го, день, який багато хто сприймає як містичний або навіть "нещасливий", але водночас він має й глибоке символічне значення для жіночності. За езотеричними традиціями, цей день символізує поєднання Венери (п’ятниця) та місячного числа 13, яке пов’язане з циклічністю, народженням та переродженням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Значення цього дня для жіночності

Венера, день п’ятниці — символ любові, краси, чуттєвості, гармонії.

Число 13 – у місячному циклі жінки трапляється 13 періодів на рік; це символ циклів смерти/народження, інтуїції, жіночої сили

Разом вони утворюють час для відновлення, творчості й вшанування внутрішньої Богині.

3 ритуали для розкриття жіночності

1.

Обери затишне місце у себе вдома.

Заздалегідь запали кілька ароматичних свічок або пахощі – це створює атмосферу внутрішнього заспокоєння і відкритості.

Заварюй улюблений чай, наприклад з трояндою чи жасмином — у процесі пий усвідомлено, прошепочи намір:

*«Поширити любов до себе» чи «Відкритися творчості».

Медитуй у тиші, фокусуючись на теплі свічок і своїх відчуттях.

2.

Розпочни день з дзеркала — подивись собі прямо в очі.

Вимовляй впевнені афірмації: «Я приймаю свою красу», «Моя жіночність – моя сила».

Також можна легенько помасажувати обличчя, приділивши увагу шкірі та губам – це практично і символічно сприяє зв’язку з тілом і душевністю.

3.

Слухай улюблену музику і дозволь тілу розкритися — танець перед дзеркалом чи ніжна розтяжка допоможуть відчути себе.

Або візьми фарби/олівці/блокнот — створюй без самоцензури: замальовки, фрази, символи.

На завершення прогуляйся природою і підрахуй (або просто помічай) 13 речей, які тебе зачепили: квітка, запах, звук — це практика усвідомленості та вкорінення в жіночності.

Рекомендації для практики:

Одягай щось комфортне і м’яке, що заспокоює тіло і душу.

Підготуй мінімальний реквізит: свічки, чай, дзеркало, щось для малювання/руху.

Роби це ненапружено — з любов’ю й терпінням — саме так відкривається справжня жіночність.

Отже, п’ятниця, 13 червня 2025 — це не просто календарна дата, а відповідний символічний час, щоб вшанувати і відкрити в собі жіночу силу через м’які, інтуїтивні практики.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро ”Маг”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.