П’ятниця, 13-те, традиційно вважається містичним днем, який оповитий легендами і прикметами. Астрологи кажуть: ця дата необов’язково несе негатив. Для декого вона може стати моментом несподіваних шансів або важливих рішень. Що чекає на кожен знак зодіаку — читайте в гороскопі ТСН.ua.

Овен

Для Овнів цей день може принести несподівані новини. Ймовірно, доведеться швидко реагувати на ситуації, які змінюватимуться буквально на очах. Головне — не поспішати з рішеннями.

Телець

Тельцям варто бути уважними до фінансових питань. П’ятниця, 13-те, може підштовхнути до витрат, про які згодом доведеться пошкодувати. Краще відкласти великі придбання.

Близнята

Для Близнят день буде насичений спілкуванням. Можливі несподівані зустрічі або повідомлення від людей з минулого. Деякі новини можуть змінити ваші плани.

Рак

Ракам варто прислухатися до інтуїції. Саме вона допоможе уникнути помилок та підкаже правильний напрям. День сприятливий для спокійних справ і планування.

Лев

Левам цей день може подарувати шанс проявити себе. Ваші енергія та впевненість привертатимуть увагу. Головне — не вступати в конфлікти через дрібниці.

Діва

Дівам варто уникати перевтоми. У п’ятницю, 13-го, може накопичитися багато дрібних справ, які вимагатимуть уваги. Розподіліть сили, щоб не виснажитися.

Терези

Терезам день може принести цікаві ідеї або творчі імпульси. Це гарний час для планування нових проєктів, хоча реалізовувати їх краще трохи пізніше.

Скорпіон

Скорпіонам варто бути обережними з емоціями. Можливі напружені розмови або ситуації, які вимагатимуть холодного розуму. Не піддавайтеся на провокації.

Стрілець

Для Стрільців цей день може стати несподівано вдалим. Деякі справи вирішаться швидше, ніж ви очікували. Важливо не проґавити шанс.

Козоріг

Козорогам варто приділити увагу роботі та обов’язкам. Навіть дрібні помилки можуть мати наслідки, тож краще діяти обережно та не поспішати.

Водолій

Водоліям день принесе бажання змін. Можливо, з’явиться ідея почати щось нове або переглянути старі плани. Не поспішайте — спершу добре все обдумайте.

Риби

Рибам варто звернути увагу на своє самопочуття. День може бути емоційно насиченим, тому важливо знайти час для відпочинку і відновлення сил.

Попри давні забобони, п’ятниця, 13-те, необов’язково приносить невдачі. Для одних знаків зодіаку цей день може стати часом важливих змін, для інших — нагодою зупинитися, переосмислити плани та прислухатися до себе. Астрологи радять не боятися цієї дати, а використати її енергію для закінчення старих справ і підготовки до нового етапу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.