П'ятниця, 13-те червня 2025 року: найпопулярніші заборони та прикмети

П'ятниця, 13-те / © ТСН

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П’ятниця, 13 червня — це класичне поєднання дати, яке давно обросло міфами, забобонами та прикметами. Особливо вважається "нещасливим днем" у західній культурі, але й в Україні є свої цікаві нюанси.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ось кілька фактів та прикмет, пов’язаних із п’ятницею 13-го:

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Число 13 традиційно вважається нещасливим у багатьох культурах через асоціації з негативом і «неповнотою» (після досконалого числа 12).

П’ятниця — у християнстві день страти Ісуса Христа, тому також має "тінь" нещастя.

Поєднання цих двох — п’ятниця 13-го — сприймається як особливо невдалий день.

Українські прикмети й настрої:

Хоча цей конкретний забобон — більше західний, в українському фольклорі також вистачає власних негативних прикмет, які іноді накладаються на п’ятницю 13-го:

Не починай важливих справ — вважається, що вони можуть не вдатися.

Не позичай грошей і не бери в борг — кажуть, можна "віддати" своє щастя.

Не розповідай про свої плани — заздрість чи "злий погляд" можуть зашкодити.

Уникай сварок та образ — поганий настрій у п’ятницю 13-го нібито тягнеться довго.

Якщо щось розбилось або впало — це ознака, що слід бути обережним (але й очиститися від поганого).

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро ”Маг”.