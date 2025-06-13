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- Астрологія
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П'ятниця, 13-те червня 2025 року: що категорично заборонено робити
П’ятниця, 13‑го: 10 речей, які категорично не можна робити — і чому краще дослухатися
У західному світі п'ятниця, 13-те — один із найбільш містично‑негативних днів у календарі. Комбінація п’ятниці (традиційно невдалого дня) та числа 13 (що вважається зловісним) викликає тривогу, а іноді навіть фобію.
Чи справді день нещасливий?
Ні, немає жодного статистичного доказу, що в п’ятницю 13‑го трапляється більше нещасть. Це підтверджують дослідження, зокрема Британської медичної асоціації (BMJ), які показали, що хоч і знижується активність людей (менше водіння, покупок), загроза не збільшується.
П’ятниця, 13‑те — день, оповитий легендами, страхами та забобонами. У західній культурі ця дата вважається однією з найневдаліших. Навіть ті, хто зазвичай не вірить у прикмети, часто стають обережнішими. Що ж вважається категорично забороненим цього дня?
Не починайте нічого нового. Відкладіть запуск проєктів, зміну роботи, відкриття бізнесу або навіть нові знайомства. Вважається, що будь-який старт у п’ятницю 13‑го матиме невдале продовження.
Не підписуйте важливих документів. Забобонні ділові люди уникають переговорів і контрактів саме цього дня — мовляв, угода обернеться збитками.
Не подорожуйте. Хоча літаки не падають частіше, а водії не стають гіршими, багатьом просто спокійніше залишатися вдома. Особливо якщо чорна кішка ще й перейде дорогу.
Жодних весіль і святкувань. У деяких європейських країнах весілля в п’ятницю 13‑го вважається поганою прикметою. Забобон свідчить: такий союз не буде щасливим.
Не лізьте під драбину. Вважається, що це приносить невдачу — символ порушення порядку.
Не розбивайте дзеркал. Відоме повір’я: сім років нещастя гарантовано.
Не відкривайте парасолю в приміщенні. У народній уяві це “відкриття шляху” для негараздів.
Не розсипайте сіль. А якщо вже пролили — неодмінно киньте щіпку за ліве плече. Так ви нібито “засліпите диявола”.
Не забувайте про свої обереги. У день, коли негатив “гуляє” активніше, особисті талісмани стають особливо важливими — так вважають прихильники езотерики.
Не говоріть погане про себе. Ані вголос, ані подумки. За віруванням, у п’ятницю 13‑го слова набувають сили — і можуть стати самоздійснюваним пророцтвом.
Натомість зосередьтеся на спокої. Цей день — хороший привід для усвідомлення, рефлексії та внутрішньої тиші. Навіть якщо ви скептик — іноді краще просто нічого не зіпсувати, ніж намагатись усе встигнути.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.