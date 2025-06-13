ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
816
Час на прочитання
2 хв

П'ятниця, 13-те червня 2025 року: що категорично заборонено робити

П’ятниця, 13‑го: 10 речей, які категорично не можна робити — і чому краще дослухатися

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
П'ятниця, 13-те

П'ятниця, 13-те / © ТСН

У західному світі п'ятниця, 13-те — один із найбільш містично‑негативних днів у календарі. Комбінація п’ятниці (традиційно невдалого дня) та числа 13 (що вважається зловісним) викликає тривогу, а іноді навіть фобію.

Чи справді день нещасливий?

Ні, немає жодного статистичного доказу, що в п’ятницю 13‑го трапляється більше нещасть. Це підтверджують дослідження, зокрема Британської медичної асоціації (BMJ), які показали, що хоч і знижується активність людей (менше водіння, покупок), загроза не збільшується.

П’ятниця, 13‑те — день, оповитий легендами, страхами та забобонами. У західній культурі ця дата вважається однією з найневдаліших. Навіть ті, хто зазвичай не вірить у прикмети, часто стають обережнішими. Що ж вважається категорично забороненим цього дня?

  • Не починайте нічого нового. Відкладіть запуск проєктів, зміну роботи, відкриття бізнесу або навіть нові знайомства. Вважається, що будь-який старт у п’ятницю 13‑го матиме невдале продовження.

  • Не підписуйте важливих документів. Забобонні ділові люди уникають переговорів і контрактів саме цього дня — мовляв, угода обернеться збитками.

  • Не подорожуйте. Хоча літаки не падають частіше, а водії не стають гіршими, багатьом просто спокійніше залишатися вдома. Особливо якщо чорна кішка ще й перейде дорогу.

  • Жодних весіль і святкувань. У деяких європейських країнах весілля в п’ятницю 13‑го вважається поганою прикметою. Забобон свідчить: такий союз не буде щасливим.

  • Не лізьте під драбину. Вважається, що це приносить невдачу — символ порушення порядку.

  • Не розбивайте дзеркал. Відоме повір’я: сім років нещастя гарантовано.

  • Не відкривайте парасолю в приміщенні. У народній уяві це “відкриття шляху” для негараздів.

  • Не розсипайте сіль. А якщо вже пролили — неодмінно киньте щіпку за ліве плече. Так ви нібито “засліпите диявола”.

  • Не забувайте про свої обереги. У день, коли негатив “гуляє” активніше, особисті талісмани стають особливо важливими — так вважають прихильники езотерики.

  • Не говоріть погане про себе. Ані вголос, ані подумки. За віруванням, у п’ятницю 13‑го слова набувають сили — і можуть стати самоздійснюваним пророцтвом.

Натомість зосередьтеся на спокої. Цей день — хороший привід для усвідомлення, рефлексії та внутрішньої тиші. Навіть якщо ви скептик — іноді краще просто нічого не зіпсувати, ніж намагатись усе встигнути.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie