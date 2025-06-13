П'ятниця, 13-те червня 2025 року: що варто зробити

П’ятниця, 13 червня / © ТСН

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П’ятниця, 13 червня 2025 року — це день, який поєднує у собі містику числа 13, енергію п’ятниці (дня Венери) та силу спадного Місяця у знаку Стрільця (на ранок) і Козорога (після обіду). Такий день особливо сприятливий для глибинної роботи над собою, завершення справ, відпускання старого та внутрішньої дисципліни.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що варто зробити цього дня:

Позбавитись страхів і внутрішніх обмежень. П’ятниця 13-го часто викликає колективні тривоги — тож це чудова нагода їх опрацювати, переписати установки, провести практики очищення.

Провести ритуал прощання з минулим. Можна написати листа старим зв’язкам, звичкам чи образам — і символічно спалити чи закопати.

Завершити незавершене. Це сприятливий час для прибирання, закриття боргів, прощання з тим, що більше не служить.

Прислухатись до інтуїції. У день, обгорнутий містикою, важливо звертати увагу на знаки, сни, відчуття — підсвідоме зараз промовляє голосніше.

Побути в тиші та упорядкувати думки. Енергія Козорога після обіду надає сили для внутрішньої структури, самодисципліни та планування майбутнього.

Чого краще уникати:

починати нові справи;

підписувати важливі договори;

довіряти чуткам чи діяти на емоціях.

У п’ятницю, 13 червня 2025 року, дозвольте собі зазирнути вглиб, зробити "енергетичне генеральне прибирання" і подякувати всьому, що ви готові залишити позаду. Цей день — не для страху, а для сили.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.