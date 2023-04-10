Під час затемнення у квітні ймовірна техногенна катастрофа на АЕС — прогноз астролога

Відомий астролог передбачає загрозливі події у період 20 квітня, але після цього ситуація для України зміниться на краще.

Цього місяця відбудеться жахливе кільцеве сонячне затемнення, яке припадає на день народження Гітлера, 20 квітня. Нічого хорошого ця дата не віщує.

Про це попередив відомий астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, в Україні затемнення принесе небезпеку насамперед для Запорізької АЕС. “Якщо буде якась техногенна катастрофа, то вона буде саме там”, - наголосив він.

Водночас укладач гороскопів передбачає, що після цього настане переламний період для України - все зміниться на краще, зокрема й на фронті.

“Ретроградний Меркурій покаже нам, що прийшов час відвойовувати всі наші території і забирати всі землі назад. У 20-х числах місяця ми побачимо перші дзвіночки нашої перемоги. На Москву полетять 200-300 дронів”, - передбачає астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс заявив, що після дня народження Гітлера (20 квітня) в України є всі шанси "знищити цей московський голий фашизм".

Читайте також: