Під Путіним хитається крісло: тарологиня розповіла, яким буде парад на 9 травня

В усіх містах Росії скасували ходу Безсмертного полку до 9 травня. Організатори кажуть, що все через “загрозу”, але не уточнили, про що саме йдеться. В деяких містах не буде і першотравневих заходів, зокрема у Москві. Чи скасують парад до 9 Травня в столиці РФ? Що це значитиме для Путіна?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

“Я не думаю, що його скасують. Просто він не буде помпезним та масовим. Росіяни залишать за собою якісь розваги на рівні того, що це свято. Цю атмосферу вони захочуть залишити. Тому йдеться не про таке скасування. Це розпорядження саме Путіна. Вони бояться, що щось може впасти і призвести до смертей. Вони бояться, щоб ці заворушення не прийшли в Кремль, є напруга у суспільстві, крісло під Путіним хитається і доволі сильно. Просто зараз вони поки що справляються з цим”, - зазначила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше екстрасенс Гордєєв передбачив, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ і коли чекати на ракетні удари.

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