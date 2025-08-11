Пік метеорного потоку Персеїди 12–13 серпня 2025 року: як загадувати бажання, щоб воно здійснилося

Персеїди / © Reuters

Щороку у серпні Земля проходить крізь шлейф пилу та уламків комети Свіфта–Туттля, що створює неймовірне видовище — метеорний потік Персеїди. У 2025 році його пік припаде на ніч з 12 на 13 серпня. Це час, коли можна побачити до 60–100 яскравих «падаючих зірок» за годину. У багатьох культурах існує традиція загадувати бажання, коли бачиш метеор, адже вважається, що у цей момент відкриваються особливі енергетичні «ворота Всесвіту».

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Як загадувати бажання на Персеїди, щоб воно здійснилося

Формулюйте чітко та позитивно. Уникайте частки «не» і негативних формулювань. Наприклад, замість «Я не хочу бути самотнім» кажіть «Я у щасливих і гармонійних стосунках». Візуалізуйте результат. Уявіть, що ваше бажання вже здійснилося — відчуйте емоції радості та вдячності. Запишіть бажання. Це допоможе закріпити намір на підсвідомому рівні. Зосередьтеся на одному найважливішому. Хоча метеорів буде багато, найсильніший ефект має одне чітке бажання. Дякуйте Всесвіту. Після того як загадали, скажіть подумки або вголос «Дякую», щоб закріпити енергетичний обмін.

Найкращий час для спостережень

Астрономи радять виходити на відкрите місце з мінімальним штучним освітленням після півночі до світанку. У 2025 році Місяць не заважатиме спостереженням, тож умови будуть майже ідеальними.

Пік Персеїд — це не лише неймовірне небесне шоу, а й чудова можливість налаштуватися на позитив, загадати бажання і вірити в його здійснення. Навіть якщо ви не прихильник езотерики, ніч під зорепадом залишить у пам’яті незабутні враження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

