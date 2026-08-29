«Після цього війни в Україні вже не буде»: відомий астролог Влад Росс приголомшив прогнозом

Астролог Влад Росс склав прогноз щодо можливої дати закінчення війни в Україні / © ТСН

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Безперервні атаки протягом останніх діб переважно по Києву та столичному регіону свідчать про те, що така ескалація стається напередодні можливих переговорів — про це, спираючись на власний прогноз, висловив в коментарі для ТСН.ua свою думку відомий астролог Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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«Мій давній прогноз був таким, що до вересня ніяких перемовин не буде. Якщо щось і буде — то у вересні. У нас був шанс у лютому-березні. Ескалація зараз йде прямо перед переговорами. Не випадково голова ЦРУ літав до Москви, попередив, що не варто здійснювати ескалацію», — каже Влад Росс.

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Крім того, коментуючи нинішню безперервну атаку Росії по Україні, яка триває не одну добу, Росс звертає увагу, що 28 серпня спостерігалось місячне затемнення, яке іноді трактується як період випробувань тривалістю у місяць. За словами Росса, ближче до цієї дати Росія мала намір вдарити по одній з балтійських країн, але голова ЦРУ зробив жорстке попередження буквально за день-два.

«Росія мала намір здійснити удар для того, що легше було домовитися з американцями, мовляв, віддайте Росії Україну, а РФ не буде бити по балтійській країні. Хотіли перевірити 5 статтю Північноатлантичного договору», — припускає Росс.

Та продовжує: «Ескалація по відношенню до України точно буде продовжуватись по повній. Найближчий місяць точно, поки президент США Дональд Трамп не зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем».

Також Влад Росс звертає увагу, що протягом 27 серпня Росія здійснила 13 хвиль атак по українській столиці та по Київському регіону.

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«Росіяни часто прораховують свої напади з точки зору нумерології. Вони вірять в це», — каже астролог.

Коли може закінчитись війна в Україні

З урахуванням низки останніх атак та подій Влад Росс каже, що у нього є прогноз щодо завершення війни у 2029 році.

«Скоріш за все, наприкінці 2028 — у 2029 можливе підписання мирної угоди. У 2029 році починається період Сатурна, який не пов’язаний зі смертю та руйнуваннями, а навпаки — з успіхом, щастям та відновленням. Треба просто пережити складні часи. Я впевнений, що після 2029 року війни вже не буде. А у 2027 році може бути заморозка конфлікту. Зараз триває період Юпітера, який триває від кінця 2021 року. Тоді з’явилися новини, що на нас нападуть. Цикл Юпітера завершується в 2029 році, але у нього, у Юпітера, є напівцикли. Так ось, цей цикл завершується у червні 2027 року. Я вважаю, що до червня 2027 РФ буде повністю виснажена та не буде здатною вести війну, тому вона, війна, можливо, перейде у формат низької інтенсивності», — прогнозує Росс.

До цього він додає, що за його прогнозом, починаючи від вересня, Україна розпочне проривати російські фронти.

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«У листопаді у нас з’явиться можливість бити нашою балістикою, ми зможемо знеструмити Москву. Ескалація йде до цього момента. Крім того, непогана можливість знизити ескалацію буде у грудні. За моїм прогнозом, сприятливі місяці для заморозки конфлікту вересень та грудень 2026 року», — прогнозує Росс.

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