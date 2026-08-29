Після затемнення настає шанс на прорив: три знаки Зодіаку можуть отримати те, на що давно чекали

Місячне затемнення / © ТСН.ua

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Останні дні серпня можуть принести відчуття, що після нестабільного періоду ситуація нарешті починає ставати зрозумілішою.

28 серпня відбувається місячне затемнення у Рибах і завершується серпневий коридор затемнень.

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А вже наприкінці місяця Юпітер у Леві формує гармонійний тригон із ретроградним Сатурном в Овні. Астрологи вважають цей аспект одним із найконструктивніших наприкінці серпня.

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Юпітер в астрології символізує розширення, можливості, оптимізм і розвиток.

Сатурн — структуру, відповідальність, дисципліну та здатність створювати щось довготривале.

Коли між ними формується гармонійний аспект, великі плани можуть отримати практичну основу.

Особливо перспективним цей період може стати для трьох знаків Зодіаку.

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Лев

Для Левів це один із найцікавіших моментів кінця літа.

Юпітер перебуває безпосередньо у їхньому знаку, тому представники знака можуть відчути більше впевненості у власних силах і побачити перспективу там, де раніше були лише сумніви.

Після насиченого сезону затемнень може нарешті з'явитися відчуття, що зміни ведуть не лише до втрат, а й до нових можливостей.

Це може проявитися через:

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професійну пропозицію;

підтримку впливової людини;

запуск власного проєкту;

визнання результатів;

рішення, яке відкриває новий етап.

Левам важливо не чекати миттєвого дива.

Сатурн нагадує, що найкращий результат приходить тоді, коли шанс підтриманий дисципліною та реальним планом.

Овен

Для Овнів цей аспект може стати моментом, коли амбіція нарешті отримує структуру.

Сатурн перебуває в Овні, тому питання відповідальності, особистих цілей і довгострокового розвитку останнім часом могли відчуватися особливо гостро.

Юпітер із Лева додає до цього більше оптимізму.

У результаті Овни можуть побачити реальний шлях до мети, яка раніше здавалася надто великою або далекою.

Особливо перспективними можуть бути творчі проєкти, власний бізнес, кар'єрні рішення та справи, де потрібно проявити лідерство.

Наприкінці серпня може з'явитися шанс, який вимагатиме не стільки ризику, скільки готовності взяти на себе більше відповідальності.

Стрілець

Для Стрільців кінець серпня може принести розширення горизонтів.

Юпітер традиційно вважається управителем цього знака, тому його сприятливий аспект із Сатурном може особливо акцентувати теми розвитку, навчання, подорожей та довгострокових перспектив.

Можлива пропозиція, пов'язана з іншою країною, освітою, новим напрямком роботи або масштабнішим проєктом.

Те, що раніше існувало лише як задум, може нарешті отримати конкретний план.

Для Стрільців це важливий момент: мрія повинна перестати бути лише красивою можливістю і перетворитися на послідовність конкретних кроків.

Чому цей аспект вважають сприятливим

Юпітер і Сатурн в астрології символізують майже протилежні принципи.

Юпітер прагне розширюватися.

Сатурн встановлює межі.

Юпітер говорить: «можна більше».

Сатурн запитує: «а як саме ми це зробимо?»

Саме тому їхній гармонійний аспект часто пов'язують із можливістю створити щось масштабне, але водночас стійке.

Це може бути хороший період для того, щоб:

повернутися до довгострокової мети;

скласти конкретний план;

почати переговори;

оформити домовленість;

визначити наступний професійний крок;

інвестувати час у навичку, яка дасть результат пізніше.

Не кожен прорив виглядає як велика перемога

Іноді можливість приходить тихо.

Це може бути людина, яка пропонує співпрацю.

Позитивна відповідь після тривалого очікування.

Зустріч, яка відкриває потрібний контакт.

Або проста думка: «тепер я розумію, як це зробити».

Для Левів, Овнів та Стрільців останні дні серпня можуть стати саме таким моментом.

Після емоційно насиченого сезону затемнень з'являється шанс не лише щось завершити, а й почати будувати наступний етап.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що місячне затемнення 28 серпня: що не можна робити цього дня і кому варто бути особливо обережними

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