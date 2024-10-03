Після цієї події війна в Україні закінчиться: екстрасенс зробив важливе передбачення

Екстрасенс Андрій Дуйко вважає, що після виборів у США війна в Україні може закінчитись.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Я вже говорив, що війна закінчиться у той момент, коли блондинка покладе руку на Біблію. Мабуть, я мав на увазі той момент, що відбудуться вибори у США. Присяга відбувається у лютому-березні. І мабуть, це співпаде з рішенням про якісь події, які закінчать війну", - сказав Андрій Дуйко.

Екстрасенс зазначив, що чому блондинка - поки ще невідомо, можливо з часом цьому буде логічне пояснення.

Читайте також: