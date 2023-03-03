Плани Кремля зірвуться, а перевороту у Молдові не буде — прогноз астролога

Що нині відбувається у Молдові та яка ймовірність держперевороту в країні, який планує Москва?

Ситуація в Молдові буде досить важкою та нестабільною протягом перших місяців весни.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів Володимир Бадіян – астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра.

За його словами, наразі процес у країні контрольований.

"Дуже багато вкидів щодо державного перевороту у Молдові, таке ж сильне і бажання Кремля стосовно цього, але перевороту не відбудеться. Процес поки що контрольований", – зазначив астролог.

Він розповів про події у Молдові та зазначив, яка ймовірність держперевороту в там, що планує Кремль.

"Всередині Молдови можливі воєнні сутички. Ситуація буде досить важкою та нестабільною протягом півтора місяця", – додав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.