Плани Росії зірве смерть: тарологиня описала, як закінчиться війна в Україні

Карти смерті і вибору вказують на те, що в України з'явиться можливість вибору, держава зможе вийти з війни та зупинити її.

Війна в Україні може закінчитися поступовим виходом російських військ із території держави. Окуповані нині землі знову будуть під українським прапором.

Такий прогноз дала тарологиня Олена Бюн.

Як розповіла Бюн, карти таро показують, що Україні вдасться повернути під контроль свої території, на які буде чимало претендентів. Таких претендентів є багато, адже в українській землі є щось унікальне, чого дуже мало у світі. Усе це тримається в таємниці. Верхівка української влади чудово про це знає, однак мовчить, стверджує тарологиня.

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Також випали карти смерті і вибору. Це може означати, що в України з'явиться можливість вибору, держава зможе вийти з війни та зупинити її. Саме тому на вище керівництво держави чиниться постійний тиск. Водночас існує сподівання про спільне рішення, яке влаштує всіх, зокрема Україну.

Бюн повідомила, що карти наполегливо вказують на те, що Росія має глобальні плани встигнути щось повторити.

"Кремль виконує завдання, яке йому поставили куратори, і готується до тривалої війни – про це навіть свідчить призначення нового міністра оборони. Йдеться не тільки про Україну. Йдеться про більший, глобальний масштаб: війну в Європі, про всі ті території, які кремлівський режим планував захопити", – розповіла тарологиня.

Водночас вона зазначила, шо на заваді планам росіян може стати чиясь смерть. Це не обов’язково стосується Кремля, смерть можлива і на глобальному рівні.

Бюн вказала, що росіяни постійно готують якісь замахи, і зараз вони теж щось готують. Тарологиня попередила про можливий замах задля зриву мирного саміту у Швейцарії, адже росіяни не влаштовує ця ситуація.

Нагадаємо, як навіщував старець Кирило, найважча битва у війні буде у серпні, але після неї Україна здобуде перемогу.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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