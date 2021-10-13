Плутон перестав бути ретроградним: як пережити цей астрологічний період

Плутон перестав бути ретроградним: як пережити цей астрологічний період

Плутон відповідальний за трансформацію, зміни і відродження.

У жовтні Плутон перестав бути ретроградним і повернувся до прямого, тобто директного руху. Езотерикиня Олена Кузьмич розповіла як пережити цей астрологічний період.

Пів року Плутон перебував в ретроградному русі і пів року в директному. Через це може спостерігатися зміцнення позицій керівничих кіл і ослаблення конкурентів. Тому варто підготуватися до змін, і ігнорувати їх не варто.

Ретроградний і директний рух планет: що це таке

Ретроградним називається рух планети на небі зі сходу на захід, протилежний прямому руху. Ретроградний рух — це оптична ілюзія, що виникає через різницю орбітальних швидкостей планет. З точки зору астрології, ретроградність обертає позитивні якості планет в зворотний бік.

У директному або прямому русі якості планет посилюються.

Сильний вплив Плутона (як директного, так і ретроградного) проявляється в подіях світового значення.

Найбільш проблемними знаками під впливом Плутона, який вийшов з ретроградного періоду, виявляться Овни й Терези.

Через директний Плутона у деяких можливий статусне зростання, зміцнення впливу, посилення фізичного потенціалу, успіх в матеріальних справах. Також можлива зміна діяльності, переїзд в інше місто, розлучення, соціальний конфлікт на особистому рівні, який може привести до позитивних змін. Колишні правила, з якими ви могли миритися в минулому, тепер не працюють, адже Плутон, відповідальний за трансформацію, зміна і відродження.

Плутон: астрономія

Плутон — найбільша відома карликова планета Сонячної системи, транснептуновий об'єкт і десяте за масою (без урахування супутників) небесне тіло, що обертається навколо Сонця — після восьми планет і Еріду. Спочатку Плутон вважали дев'ятою класичною планетою, але з 2006 року він вважається карликовою планетою і найбільшим об'єктом пояса Койпера.

Плутон: міфологія

Плутон — в давньогрецької і римської міфології — одне з імен бога підземного царства і смерті. Починаючи з V ст. до н. е. це ім'я додавалося до давнішого імені Гадес або Аїд і остаточно витіснило його.

Плутон: астрологія і езотерика

Під час прямо руху Плутон найважливіше стає реалізація власних можливостей, в тому числі зміна матеріального статусу. Ці зміни необхідні, як фактор розвитку і умова виходу із застою.

Також Плутон дає можливість людині брати участь в колективних, вольових діях і дозволяє займати найвищі посади.

Плутон здатний виявляти себе в будь-якій життєвій сфері, але все-таки йому ближче військове і технічну справу.

Езотерики вважають, що Плутон — це планета долі, смерті, катастроф, природних катаклізмів, протистоянь. Також Плутон — це готовність до самопожертви.

Директний Плутон: що потрібно робити

подавати скарги до держорганів;

вносити пропозиції начальству по реорганізації бізнес-процесів в компанії;

брати на себе владні повноваження;

просити підвищення по службі і підвищення зарплати;

відкривати бізнес;

вінчатися;

хрестити дітей;

робити важливі покупки;

починати займатися спортом;

робити ремонт;

переїжджати на нове місце проживання.

Читайте також:

Ретроградний Меркурій: під його впливом Земля перебуватиме аж до 18 жовтня

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання