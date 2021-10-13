Плутон перестав бути ретроградним: як пережити цей астрологічний період

Плутон відповідальний за трансформацію, зміни і відродження.
У жовтні Плутон перестав бути ретроградним і повернувся до прямого, тобто директного руху. Езотерикиня Олена Кузьмич розповіла як пережити цей астрологічний період.
Пів року Плутон перебував в ретроградному русі і пів року в директному. Через це може спостерігатися зміцнення позицій керівничих кіл і ослаблення конкурентів. Тому варто підготуватися до змін, і ігнорувати їх не варто.
Ретроградний і директний рух планет: що це таке
Ретроградним називається рух планети на небі зі сходу на захід, протилежний прямому руху. Ретроградний рух — це оптична ілюзія, що виникає через різницю орбітальних швидкостей планет. З точки зору астрології, ретроградність обертає позитивні якості планет в зворотний бік.
У директному або прямому русі якості планет посилюються.
Сильний вплив Плутона (як директного, так і ретроградного) проявляється в подіях світового значення.
Найбільш проблемними знаками під впливом Плутона, який вийшов з ретроградного періоду, виявляться Овни й Терези.
Через директний Плутона у деяких можливий статусне зростання, зміцнення впливу, посилення фізичного потенціалу, успіх в матеріальних справах. Також можлива зміна діяльності, переїзд в інше місто, розлучення, соціальний конфлікт на особистому рівні, який може привести до позитивних змін. Колишні правила, з якими ви могли миритися в минулому, тепер не працюють, адже Плутон, відповідальний за трансформацію, зміна і відродження.
Плутон: астрономія
Плутон — найбільша відома карликова планета Сонячної системи, транснептуновий об'єкт і десяте за масою (без урахування супутників) небесне тіло, що обертається навколо Сонця — після восьми планет і Еріду. Спочатку Плутон вважали дев'ятою класичною планетою, але з 2006 року він вважається карликовою планетою і найбільшим об'єктом пояса Койпера.
Плутон: міфологія
Плутон — в давньогрецької і римської міфології — одне з імен бога підземного царства і смерті. Починаючи з V ст. до н. е. це ім'я додавалося до давнішого імені Гадес або Аїд і остаточно витіснило його.
Плутон: астрологія і езотерика
Під час прямо руху Плутон найважливіше стає реалізація власних можливостей, в тому числі зміна матеріального статусу. Ці зміни необхідні, як фактор розвитку і умова виходу із застою.
Також Плутон дає можливість людині брати участь в колективних, вольових діях і дозволяє займати найвищі посади.
Плутон здатний виявляти себе в будь-якій життєвій сфері, але все-таки йому ближче військове і технічну справу.
Езотерики вважають, що Плутон — це планета долі, смерті, катастроф, природних катаклізмів, протистоянь. Також Плутон — це готовність до самопожертви.
Директний Плутон: що потрібно робити
- подавати скарги до держорганів;
- вносити пропозиції начальству по реорганізації бізнес-процесів в компанії;
- брати на себе владні повноваження;
- просити підвищення по службі і підвищення зарплати;
- відкривати бізнес;
- вінчатися;
- хрестити дітей;
- робити важливі покупки;
- починати займатися спортом;
- робити ремонт;
- переїжджати на нове місце проживання.
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