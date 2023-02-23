"Початок кінця": відомий астролог спрогнозував, коли завершиться війна в Україні

Чи завершиться війна цього року?..
Ведичний астролог, хіромант, нумеролог Володимир Бадіян склав прогноз щодо тривалості війни в Україні.
Про це йшлося в нтерв'ю YouTube-каналу PeopleLife.
За словами астролога, війна може закінчитися у 2025-му році.
Він наголосив, що йдеться про сповільнення війни, тобто інтенсивних боїв не буде.
"А гостра воєнна фаза повинна завершиться цього, 2023, року. Найважливіша і вирішальна фаза (можливо, це навіть буде початок переговорів) з кінця березня почнеться. Тоді розпочнуться й великі завоювання", - каже астролог.
За його словами, з 12 лютого 2023 року триває переламний момент у війні. Завершиться протистояння 23 березня.
Він також додав, що ЗСУ звільнять деякі окуповані зараз території, найімовірніше, йдеться про південь України.
Астролог додав. що у деяких деокупованих територій ще кілька років може бути "особливий статус". Можливо, навіть до 2029 року.
А ось щодо Криму, то там результат буде у 2023-му.
Нагадаємо, що на РФ чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, за словами Влада Росса, астролога та провидця.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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