Початок липня відкриє новий сценарій: прогноз за оракулом Ленорман на 1 липня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходить під впливом карт Корабель — Ключ — Букет.

Загальна енергія дня

Ця комбінація говорить про рух уперед, відкриття нових дверей і приємні несподіванки. Перший день липня може принести відчуття, що ситуація, яка довго стояла на місці, нарешті починає змінюватися.

Особливо важливими будуть рішення, пов’язані з новими напрямками, подорожами, роботою або знайомствами.

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Робота і фінанси

У професійній сфері можливі:

— цікава пропозиція

— новий проєкт

— важливе рішення щодо майбутнього

— вдалі переговори або несподіваний шанс

День сприятливий для старту нових справ і пошуку перспектив.

Стосунки

У стосунках з’являється енергія оновлення.

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Можливі:

— нове знайомство

— приємний сюрприз

— відновлення гармонії

— важлива розмова, яка відкриє новий етап

Сьогодні добре відкриватися новому досвіду.

Психологічний стан

З’явиться більше натхнення і відчуття внутрішнього руху.

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Навіть ті, хто останнім часом відчував застій, можуть помітити, що енергія поступово повертається.

Порада від Ленорман

Не бійтеся робити перший крок.

Липень починається з енергії можливостей, і саме ваша готовність діяти визначатиме результат.

1 липня — це день нових дверей і перших рішень нового місяця.

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Саме сьогодні можуть початися зміни, які поступово визначатимуть усе ваше літо.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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