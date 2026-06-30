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- Астрологія
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Початок липня відкриє новий сценарій: прогноз за оракулом Ленорман на 1 липня 2026 року
1 липня стане днем нових можливостей, несподіваних рішень і подій, які можуть задати тон усьому місяцю. Важливо уважно ставитися до знаків, які надсилатиме життя.
День проходить під впливом карт Корабель — Ключ — Букет.
Загальна енергія дня
Ця комбінація говорить про рух уперед, відкриття нових дверей і приємні несподіванки. Перший день липня може принести відчуття, що ситуація, яка довго стояла на місці, нарешті починає змінюватися.
Особливо важливими будуть рішення, пов’язані з новими напрямками, подорожами, роботою або знайомствами.
Робота і фінанси
У професійній сфері можливі:
— цікава пропозиція
— новий проєкт
— важливе рішення щодо майбутнього
— вдалі переговори або несподіваний шанс
День сприятливий для старту нових справ і пошуку перспектив.
Стосунки
У стосунках з’являється енергія оновлення.
Можливі:
— нове знайомство
— приємний сюрприз
— відновлення гармонії
— важлива розмова, яка відкриє новий етап
Сьогодні добре відкриватися новому досвіду.
Психологічний стан
З’явиться більше натхнення і відчуття внутрішнього руху.
Навіть ті, хто останнім часом відчував застій, можуть помітити, що енергія поступово повертається.
Порада від Ленорман
Не бійтеся робити перший крок.
Липень починається з енергії можливостей, і саме ваша готовність діяти визначатиме результат.
1 липня — це день нових дверей і перших рішень нового місяця.
Саме сьогодні можуть початися зміни, які поступово визначатимуть усе ваше літо.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.