Початок вересня буде непростим: цим знакам Зодіаку краще не поспішати з рішеннями

Знаки зодіаку / © Фото з відкритих джерел

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Перший день осені може вимагати більше терпіння, ніж хотілося б.

1 вересня Марс у знаку Рака утворює напружений квадрат із ретроградним Сатурном в Овні.

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У популярній астрології Марс символізує дію, наполегливість, бажання отримати результат і здатність боротися за своє.

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Сатурн, навпаки, пов'язаний із межами, правилами, відповідальністю, затримками та необхідністю діяти послідовно.

Коли ці дві планети утворюють квадрат, може виникнути відчуття, ніби людина натискає на газ і гальма одночасно.

Хочеться рухатися вперед, але обставини змушують сповільнитися.

Саме тому 1 вересня астрологи радять не намагатися будь-якою ціною прискорити те, що поки не готове рухатися.

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Особливо помітним цей день може стати для Овнів, Раків, Терезів і Козорогів.

Овен

Для Овнів початок вересня може виявитися перевіркою терпіння.

Ретроградний Сатурн перебуває безпосередньо у їхньому знаку, тому представники знака можуть сильніше відчувати обмеження, відповідальність або необхідність переглянути власні плани.

Найбільше дратувати може саме повільність.

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Люди не відповідають достатньо швидко.

Рішення відкладаються.

Домовленість потребує ще одного погодження.

Проєкт, який хотілося вже почати, раптом стикається з перешкодою.

Для Овна природною реакцією може стати бажання пробити стіну силою.

Але 1 вересня це не найкраща стратегія.

Якщо щось не рухається, можливо, проблема не у нестачі наполегливості, а в тому, що потрібно переглянути сам план.

Рак

Для Раків цей аспект також особливо важливий, адже Марс перебуває безпосередньо у їхньому знаку.

Енергії може бути багато, але спрямувати її буде складніше.

Можливе сильне бажання захистити себе, родину або власну позицію.

Проте навіть невеликий опір з боку інших може викликати непропорційно сильну реакцію.

Особливо обережно варто поводитися у сімейних конфліктах.

Якщо певна проблема існує давно, її справді варто обговорити.

Але краще не починати розмову зі слів:

«Мені це все набридло».

Дайте собі можливість спочатку зрозуміти, якого результату ви насправді хочете.

Терези

Для Терезів напруження може проявитися через роботу та партнерства.

Може виникнути ситуація, коли різні люди очікують від вас протилежних речей.

Або доведеться обирати між бажанням уникнути конфлікту і необхідністю відстояти свою позицію.

Терези часто намагаються знайти рішення, яке задовольнить усіх.

1 вересня це може бути неможливо.

Тоді важливо не намагатися нескінченно відкладати вибір.

Але й ухвалювати рішення лише для того, щоб швидше закрити неприємну тему, не варто.

Краще визначити, де компроміс справді можливий, а де він уже означатиме відмову від власних інтересів.

Козоріг

Для Козорогів день може зачепити баланс між особистим життям і відповідальністю.

Може з'явитися відчуття, що одночасно потрібно вирішувати надто багато справ.

Робота вимагає уваги.

Родина має свої потреби.

Партнер очікує відповіді.

А ресурс не безмежний.

Козороги звикли справлятися з великим навантаженням, але саме це може стати пасткою.

Не кожну проблему потрібно вирішити самостійно.

І не кожна справа є терміновою лише тому, що хтось інший так вирішив.

Чому 1 вересня краще не форсувати події

Квадрат Марса і Сатурна астрологи часто пов'язують із ситуацією, коли активність стикається з опором.

CHANI описує 1 вересня як день, коли можуть особливо відчуватися фрустрація, затримки та перешкоди. У таких умовах важливо не реагувати на кожну перешкоду ще більшим тиском.

Іноді затримка потрібна для того, щоб побачити помилку до того, як вона стане дорожчою.

Що краще відкласти

Якщо є можливість, цього дня не варто поспішати з рішеннями, ухваленими винятково через злість або розчарування.

Особливо це стосується:

різкого звільнення;

ультиматумів у стосунках;

конфліктів із керівництвом;

великих витрат «на зло»;

обіцянок, які складно виконати;

рішень, що мають довгострокові наслідки.

Це не означає, що 1 вересня потрібно нічого не робити.

Навпаки, день може бути продуктивним для роботи, яка потребує дисципліни, витримки та здатності виправляти недоліки.

Як використати цей день собі на користь

Марс дає енергію.

Сатурн вимагає структури.

Тому замість спроби зробити все одразу краще обрати одну конкретну задачу.

Наприклад:

закінчити те, що давно відкладалося;

переглянути бюджет;

виправити помилку у плані;

встановити чіткіший дедлайн;

сказати «ні» додатковому навантаженню;

розбити велику мету на кілька реальних кроків.

У цьому сенсі складний аспект може бути корисним.

Він показує, де одного бажання недостатньо і потрібна система.

Не кожна перешкода означає, що потрібно відмовитися

Це, можливо, головний урок 1 вересня.

Якщо щось не виходить одразу, не обов'язково кидати справу.

І не обов'язково подвоювати силу.

Іноді достатньо змінити спосіб.

Для Овнів, Раків, Терезів і Козорогів перший день осені може стати нагадуванням:

повільніше — не завжди означає гірше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Подібні прогнози мають символічний або розважальний характер і не повинні бути єдиною підставою для важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять труднощі

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