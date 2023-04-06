"Починається новий час, трансформація": розклад Таро на квітень для регіонів України

Водночас тарологиня зазначила, що найважчий етап для країни вже позаду.

На центральну Україну у квітні може чекати теракт. Ворог хоче влаштувати провокації, йому потрібні жертви.

Про це сказала тарологиня Рубіна Цибульська після розкладу карт.

Вона розповіла, що саме чекає на Україну в квітні, зробивши прогноз для регіонів.

"Найважчий етап в країні вже позаду, і зараз починається новий час, трансформація. Квітень - це час для перебудови в країні у всіх напрямках, які триватимуть не один рік... Цей місяць принесе дуже багато хороших новин... Все готово для переможних дій", - сказала Цибульська.

За словами тарологині, ворог спробує хитрувати. Можливі жертви, окупанти спробують знищувати ресурси. Цибульська стверджує, що ворог вирішить взятися за старе і навіть може влаштувати великий вибух, який нібито призведе до трагедії.

Центральна Україна в квітні: чого очікувати

Центр України, за роскладом карт Таро, може опинитися під загрозою теракту. Цибульська стверджує, що ворог хоче влаштувати провокації, йому потрібні жертви.

За її розкладом, карти показали жертви, поранення, руйнування. Тож квітень не буде вдалим для центральної частини. Правда, коли саме станеться трагедія, експертка не сказала.

"Десь навіть може статися щось з водою, підтоплення можливо. Є ризик пошкодження житлових будинків, тобто небезпека для мирних жителів. Повторення ситуації... Можливо, це пов'язано з житловим будинком. Будьте обережні в місцях скупчення людей... Планується якась катастрофа, саме в певний, якийсь знаменний день", - розповіла тарологиня.

Південна частина України: прогноз на квітень

На півдні повинно трапитися "щось дуже несподіване для ворога". Експертка з карт Таро пророкує удари по противнику. Вона чекає на хороші новини.

"Наприкінці місяця на нас чекають несподівані, радісні, переможні дії", - каже Цибульська.

Північ України: прогноз на місяць

На думку експертки, на півночі України ворог може спробувати несподівано атакувати у незвичайний і хитрий спосіб. Ворожа сила буде впроваджувати якийсь новий план. Цибульська передрікає загрозу.

"Руйнування будинків, вогонь, поранення, жертви. Є обмеження для людей, навіть можуть бути проблеми з водою... Загроза з повітря, на жаль, для деяких областей залишається", - кажуть карти.

Східна частина України: прогноз Таро на квітень

Тарологиня вважає, що в цій частині нашої країни може бути дуже важка обстановка. Ворог нібито готувався до провокаційних маневрів. Можливі удари по будівлях з людьми, стверджує експертка-екстрасенс.

"Місяць гарячий. Удари, руйнування, вибухи... Люди ворога щось готують. Готуються до теракту, вибуху, будьте обережними", - розповіла Цибульська.

Нагадаємо, що українська відьма-некромантка Марія Тиха розповіла про розв'язку війни. За її словами, вона настане вже скоро, але закінчення варто чекати лише у 2024 році.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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