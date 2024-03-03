"Почнеться бійня або катастрофа": тарологиня про те, коли будуть переговори та завершення війни

За словами Ірини Гергель, не виключено, що РФ сама піде на переговори, бо у неї виникнуть внутрішні проблеми.

Росія може піти на мирні переговори з Україною через серйозну внутрішню проблему або катастрофа, яка відбере усі ресурси, які витрачаються на війну.

Про це заявила відаюча Ма, тарологиня Ірина Гергель на youtube-каналі "Мій світ".

Також читайте Хто буде наступним президентом України: астролог здивував передбаченням

На запитання, чи відбудуться у 2024 році мирні переговори, тарологиня відповіла, що перші кроки до цього будуть.

"Вони будуть на основі домовленостей за ресурси. Кому які ресурси залишаються. Будуть якісь перші кроки. Ніхто не хоче віддавати ресурси. Непрості будуть ці перемовини", – зазначила вона.

За словами Ірини Гергель, не виключено, що РФ сама піде на переговори, бо у неї виникнуть проблеми з ресурсами.

"Там (в Росії. – Ред.) почнеться якась бійня. І, можливо, це буде спонукати їх, що вони підуть на переговори. А можливо катастрофа якась буде, що забере їхні ресурси. У них почнуться якісь важкі часи. Скоріше за все, що у них щось таке відбудеться, або внутрішні конфлікти. З одного боку, не віриться, що в них трапиться революція. Останнім часом мені здається, що у світі трапиться щось таке, що допоможе нам завершити війну", – підсумувала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог вищої категорії Влад Росс розповів про плани РФ захопити велике місто і назвав рік перемоги України.

Читайте також: