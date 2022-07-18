Почнеться "м'ясорубка": астролог розповів, коли закінчиться війна в Україні та хто переможе

Вже восени для російських окупантів в Україні почнеться справжня "м'ясорубка".

В серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.

Про це у коментарі виданню УНІАН сказав відомий астролог Влад Росс.

"Зараз буде відбуватися неймовірна, страхітлива ситуація, а ось в серпні буде перелом у війні з Росією. Ми підемо в наступ по всіх фронтах", - додав астролог.

Він наголосив, що Україна зможе повернути собі усі території та вийти на свої адміністративні кордони до листопада.

"З вересня для окупантів почнеться повна "м'ясорубка". Збройні сили України почнуть в мотлох перетворювати російську армію. Вже до осені ми зможемо повернути Херсон, почнемо відвойовувати Луганську і Донецьку області. Почнемо відвойовувати і Запорізьку область", - сказав Росс.

Нагадаємо, астролог Ігор Нехаєв заявив, що в липні на Україну чекає складний період у війні проти російських окупантів. Проте вже в середині серпня ситуація може покращитися.

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