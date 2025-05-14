Роман Завидовський зробив розклад Таро / © ТСН.ua

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Переговори у Туреччині, що заплановано на 15 травня, запустять важливий процес щодо певних фінансових операцій проти РФ.

Такий прогноз дав екстрасенс Роман Завидовський.

«Додаткові санкції, додаткові важелі впливу на те, щоб змусити їх припинити цю війну. Віримо та надіємося на краще… Скажу так, результат буде. Це не просто так, що вони прийшли „полялякали“ і пішли. Конкретно після 15 травня почнуться дуже серйозні та глобальні зміни для України на краще», — сказав екстрасенс.

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Щодо результату перемовин для України, то тут екстрасенс розклав карти Таро, які показали, зокрема «новини, інформацію, роботу з документами».

«В принципі, непогано… Може йтися про якісь важливі документальні процеси. Карта Купця — збройне та фінансове підсилення, допомога. Тобто, конкретно після цих перемовин може або прийти дуже сильна допомога Україні, або будуть якісь фінансові операції робитися проти РФ. Можливо, санкції накладатись. Це хороша карта для України. І карта Лікаря — карта зцілення. В принципі, теж непогана карта. Лікар — це допомога, підтримка, допомога. Це хороший знак», — прокоментував експерт.

Фінансова підтримка та допомога для України збільшиться

«Четвірка пентаклів, карта Купця — це прекрасні карти… Четвірка мечів трохи напрягає, але вона не є сильно негативною картою. Ця карта може говорити про якісь заморозки конфліктів, про якісь затримки, в тому числі. Можливо, це дійсно заморозка по всій лінії фронту. Хоча я в цьому дуже сумніваюся, чесно кажучи, але шанси цього все одно присутні», — прокоментував розклад екстрасенс.

За його прогнозом, переговори у Туреччині принесуть багато позитивних змін.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше екстрасенс розповів подробиці майбутньої зустрічі Путіна і Зеленського.

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