Гороскоп на 22 листопада / © Credits

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Від 22 листопада 2026 року для трьох знаків зодіаку розпочнеться особливий період. Перехід Сонця у знак Стрільця, за прогнозами астрологів, принесе їм упевненість у власних силах, нові можливості та бажання змінити своє життя.

Про це повідомило видання Your Tango.

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У неділю, 22 листопада, Сонце увійде у знак Стрільця. В астрології цей період пов’язують із відновленням оптимізму, сміливістю та готовністю рухатися вперед. Особливо сприятливим він може стати для Стрільців, Тельців і Водоліїв.

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Стрілець

Для Стрільців починається час внутрішньої сили та впевненості. Представники цього знака зможуть відпустити зайві переживання про майбутнє й зосередитися на тому, що відбувається в їхньому житті зараз.

Астрологи радять не витрачати сили на страхи перед невідомим. Саме вміння жити теперішнім допоможе Стрільцям відчути свободу та скористатися можливостями, які відкриває новий період.

Телець

Тельці можуть відчути приплив рішучості, якої їм раніше бракувало. Справи, що здавалися надто складними або викликали побоювання, більше не виглядатимуть такими недосяжними.

Водночас початок змін може супроводжуватися певним дискомфортом. Однак саме він здатен підштовхнути Тельців до важливих рішень. Від 22 листопада представники знака матимуть нагоду переосмислити власні можливості та перестати поступатися своїми інтересами.

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Водолій

Для Водоліїв цей період може стати часом звільнення від сумнівів, які заважали рухатися вперед протягом останніх тижнів. Вони поступово повернуть віру у власні здібності та будуть готові діяти впевненіше.

Перед початком нового етапу Водоліям, імовірно, доведеться розв’язати кілька невирішених питань. Проте астрологи закликають не боятися нестандартних рішень і не зважати надмірно на чужу критику. Головне для представників цього знака — знову навчитися довіряти собі.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 22 листопада 2026 року — день, коли, незважаючи на вихідний, нам вдаватиметься будь-яка робота, тому для її реалізації необхідно обирати найважливіші та найперспективніші проєкти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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