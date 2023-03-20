Подарунки від Заходу: тарологиня розповіла про авіацію та танки для України

Тарологиня Ірина Клевер в інтерв’ю ТСН.ua пояснила, що можна сказати про формування коаліції зі 150 танків Leopard, тому що обіцянку Україна отримали, але коли вони надійдуть на український фронт, наразі точно невідомо. Та чи отримає Україна винищувачі.

"Вони дійдуть, але хтось їм заважає. Обіцяної авіації не нададуть. Але її зможуть подарувати нам", - заявила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог зробив прогноз, коли і за яким сценарієм закінчиться війна в Україні.

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