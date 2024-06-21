Полунична повня 22 червня 2024 року: найкращі езотеричні афірмації

Під час повні можна проговорювати різноманітні афірмації.

Полунична повня 22 червня 2024 року – це особливий час, коли енергія Місяця може впливати на наші емоції, думки та наміри. Афірмації можуть допомогти налаштуватися на позитив, збалансувати енергію та підвищити духовний ріст.

Ось 10 езотеричних афірмацій, які варто використовувати під час повні, і пояснення їх користі

"Я приймаю і відпускаю все, що мені більше не служить" . Ця афірмація допомагає звільнитися від негативних емоцій, думок і ситуацій, що заважають вашому розвитку.

"Я відкритий до нових можливостей і позитивних змін у своєму житті" . Допомагає налаштуватися на прийняття нових можливостей і позитивних змін, які можуть прийти з енергією повного місяця.

"Моя інтуїція веде мене до правильних рішень і дій" . Сприяє зміцненню довіри до власної інтуїції, що особливо важливо під час повного місяця.

"Я відпускаю страх і сумніви, і приймаю спокій і впевненість" . Допомагає позбутися негативних емоцій і відчути внутрішній спокій та впевненість.

"Я гармонізую свою енергію з енергією Всесвіту" . Сприяє створенню гармонії між вашою внутрішньою енергією і енергією Всесвіту, що допомагає почуватися збалансованими і зосередженими.

"Я вдячний за всі благословення у моєму житті" . Висловлювання вдячності допомагає підвищити рівень позитиву та притягувати більше благословень у ваше життя.

"Я вільний від усіх обмежень і готовий рухатися вперед" . Ця афірмація допомагає звільнитися від обмежень, що заважають вашому прогресу, і налаштуватися на рух вперед.

"Моє серце наповнене любов'ю і співчуттям" . Допомагає розвивати любов і співчуття до себе та інших, що сприяє гармонії у стосунках.

"Я заслуговую на радість, достаток і успіх у своєму житті" . Підтримує впевненість у тому, що ви заслуговуєте на всі добрі речі, які приходять у ваше життя.

"Я вільно виражаю свої справжні почуття і думки". Сприяє вільному і щирому вираженню своїх почуттів і думок, що допомагає створити автентичні стосунки і відчути внутрішню свободу.

Використання цих афірмацій під час полуничної повні допоможе вам налаштуватися на позитивні зміни, звільнитися від негативу та збалансувати свою енергію, що сприятиме вашому духовному і емоційному зростанню.

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