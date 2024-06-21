Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Полунична повня 22 червня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Полунична повня 22 червня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Вважається, що загадане бажання під час полуничної повні має високі шанси здійснитися. / Фото: pixabay.com

Під час полуничної повні рекомендується займатися оздоровчими процедурами.

Полунична повня, що зійде 22 червня 2024 року, є явищем, яке часто асоціюється з різними прикметами та забобонами.

Назва "полунична повня" походить від періоду, коли дозріває полуниця, і є традиційною назвою повного місяця в червні.

Полунична повня 22 червня 2024 року: прикмети

  • Здоров'я та благополуччя. Під час полуничної повні рекомендується займатися оздоровчими процедурами, такими як купання в річці чи приймання ванн з травами. Це сприяє покращенню фізичного та емоційного стану.

  • Виконання бажань. Вважається, що загадане бажання під час полуничної повні має високі шанси на здійснення. Для цього можна написати своє бажання на листку паперу і залишити його на підвіконні, щоб місячне світло падало на нього.

  • Ритуали на любов. Полунична повня часто асоціюється з любовними ритуалами. Наприклад, вважається, що сплетені під час цієї повні вінки з трав можуть допомогти в залученні коханої людини або зміцненні вже чинних стосунків.

  • Магія та чари. Повня завжди вважалася магічним часом, і полунична повня не є винятком. Це час для проведення різних обрядів та ритуалів, спрямованих на захист дому, залучення багатства та успіху.

  • Сни та інтуїція. Вважається, що сни під час полуничної повні можуть бути пророчими. Рекомендується звертати увагу на свої сни, оскільки вони можуть містити важливі підказки та передбачення.

  • Робота з травами. В цей період особливо популярно збирати лікарські трави, оскільки вважається, що вони мають особливу силу та енергію.

Полунична повня 22 червня 2024 року: забобони

  • Обережність у стосунках: Існує віра, що під час повні, зокрема полуничної, конфлікти та непорозуміння можуть загострюватися. Тому рекомендується бути обережним у спілкуванні з близькими та уникати суперечок.

  • Захист дому. Щоб захистити свій дім від негативної енергії під час повні, можна розкласти по кутках кімнат трави, такі як полин чи звіробій, або запалити свічку з натурального воску.

Полунична повня 22 червня 2024 року: загальні рекомендації

  • Спостерігайте за місяцем: споглядання повного місяця може заспокоїти та наповнити енергією.
  • Медитуйте та відпочивайте: це час для внутрішнього очищення та гармонізації.

Полунична повня є важливою частиною природного та культурного циклу, яка дозволяє відчути зв'язок з природою та використовувати її енергії для покращення свого життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація