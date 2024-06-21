Полунична повня 22 червня 2024 року: що категорично не варто робити

Під час повні є низка певних заборон.

Полунична повня, яка випадає на 22 червня 2024 року, може бути особливо енергетично насиченою подією. З езотеричного погляду, є певні дії, які не рекомендується виконувати під час повного місяця.

Ось що категорично не варто робити:

Початок нових проєктів : повня - це час завершення і рефлексії, а не початку нових проєктів. Рекомендується відкласти нові починання на період після спадання місяця

Важливі фінансові операції : уникайте підписання контрактів, укладення угод або здійснення великих фінансових операцій. Емоції можуть впливати на раціональність, що може призвести до невигідних рішень.

Конфлікти та суперечки : повня може загострювати емоції, тому намагайтеся уникати конфліктів і суперечок. Будьте терплячими та розсудливими у стосунках з іншими людьми.

Операції та серйозні медичні процедури : за можливості, відкладіть операції та серйозні медичні процедури на інший час. Вважається, що повний місяць може впливати на кровообіг та процес загоєння.

Різка зміна планів : уникайте різкої зміни планів або напрямку діяльності. Залишайтеся стабільними та обдуманими у своїх діях.

Позичання або надання грошей : не рекомендується позичати або надавати гроші під час повного місяця, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Відмова від сну або відпочинку: повня може впливати на сон, тому важливо не ігнорувати потребу у відпочинку. Забезпечте собі спокійний сон та релаксацію.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам зберегти гармонію та уникнути можливих негативних наслідків під час полуничної повні.

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