Полунична повня 22 червня 2024 року: що варто зробити

Під час повні можна виконати низку дій.

Полунична повня, яка відбудеться 22 червня 2024 року, є не тільки астрономічною подією, але й символічним моментом, який багато людей використовують для різних практик і ритуалів.

Ось кілька ідей, що варто зробити в цей день:

Медитація і рефлексія : використайте цей час для медитації, щоб зосередитися на своїх цілях і намірах. Полунична повня є гарним моментом для усвідомлення своїх досягнень та планування майбутнього.

Збір полуниці : якщо є можливість, вируште на полуничні плантації або ринки для збору свіжої полуниці. Це не тільки символічно, але й корисно для здоров'я.

Пікнік або вечеря на природі : організуйте пікнік або вечерю на природі, використовуючи полуницю в якості одного з інгредієнтів для страв чи десертів. Спостереження за повним місяцем на відкритому повітрі може бути чудовим досвідом

Ритуали очищення : виконайте ритуали очищення, такі як купання в солоній воді або обтирання тіла ароматичними оліями. Це допоможе вам відчути оновлення та енергію

Записування ідей та мрій : ведіть журнал, де ви можете записати свої мрії, ідеї та бажання. Повний місяць сприяє креативності та інтуїції.

Час з родиною та друзями: проведіть цей день з близькими людьми, насолоджуючись спілкуванням і гарною компанією.

Спостереження за природними явищами, такими як полунична повня, може принести гармонію та спокій, допомагаючи налаштуватися на позитивний лад.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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