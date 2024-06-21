Полунична повня 22 червня 2024 року: три ритуали для розвитку

Ритуали під час повні важливі, оскільки вони допомагають налаштуватися на енергію місяця, сприяють очищенню від негативу та підсилюють інтуїцію і духовний розвиток.

Полунична повня 22 червня 2024 року є потужним періодом для проведення езотеричних ритуалів, спрямованих на розвиток і духовне зростання. Ось три ритуали, які можна виконати під час полуничної повні:

Полунична повня 22 червня 2024 року: ритуал очищення і звільнення від негативу

Мета: Позбутися негативної енергії, старих звичок і емоційних блоків.

Ритуал:

Виберіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Запаліть свічку і ароматичні палички або використовуйте трави, такі як шавлія чи лаванда. Сядьте у зручну позицію і закрийте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб розслабитися. Уявіть, як біле світло оточує вас, очищаючи від негативної енергії. Уявіть, що всі негативні емоції та старі звички залишають ваше тіло. Напишіть на папері все, від чого хочете позбутися (страхи, сумніви, погані звички). Спаліть цей папір у полум’ї свічки, уявляючи, як негатив трансформується в позитивну енергію. Подякуйте Всесвіту за допомогу і викиньте залишки попелу на вітер або закопайте в землю.

Полунична повня 22 червня 2024 року: ритуал залучення достатку і процвітання

Мета: Залучити достаток, процвітання і успіх у своє життя.

Ритуал:

Підготуйте зелену або золотисту свічку, маленьку чашку з водою, кілька монет і лавровий лист. Сядьте в спокійному місці, запаліть свічку і зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть себе в потоці достатку і процвітання. Уявіть, як навколо вас обертається золотисте світло, яке притягує достаток і успіх. Уявіть, що всі ваші мрії і цілі вже здійснилися. Візьміть лавровий лист і напишіть на ньому своє бажання (наприклад, "процвітання", "достаток"). Покладіть лист, монети і чашку з водою перед свічкою. Промовте афірмації, наприклад: "Я відкритий для достатку і процвітання. Мої бажання здійснюються". Подякуйте Всесвіту і згасіть свічку. Залиште монети і лист на ніч, а наступного дня покладіть їх у гаманці або в спеціальному місці для залучення достатку.

Полунична повня 22 червня 2024 року: ритуал підсилення інтуїції і самопізнання

Мета: Розвинути інтуїцію і поглибити самопізнання.

Ритуал:

Виберіть спокійне місце, запаліть синю або фіолетову свічку і підготуйте кристал (наприклад, аметист). Сядьте зручно, тримаючи кристал у руці. Зосередьтеся на своєму диханні і уявіть, як фіолетове світло проникає в ваше тіло, активуючи третє око (інтуїцію). Уявіть, що ваш внутрішній зір відкривається, і ви починаєте бачити відповіді на свої питання. Слухайте свої внутрішні відчуття і образи. Сформулюйте своє питання або намір і попросіть керівництва. Тримайте кристал і промовте: "Я відкритий для інтуїтивних підказок. Нехай мій внутрішній голос веде мене". Подякуйте за отримані відповіді. Залиште кристал біля ліжка або під подушкою, щоб він продовжував працювати під час сну.

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Ці ритуали допоможуть вам використати енергію полуничної повні для очищення, залучення достатку і розвитку інтуїції. Пам'ятайте, що головне – це ваш намір і віра в позитивні зміни.

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