Полунична повня 22 червня 2024 року: три ритуали для розвитку

Ритуали під час повні важливі, оскільки вони допомагають налаштуватися на енергію місяця, сприяють очищенню від негативу та підсилюють інтуїцію і духовний розвиток.
Полунична повня 22 червня 2024 року є потужним періодом для проведення езотеричних ритуалів, спрямованих на розвиток і духовне зростання. Ось три ритуали, які можна виконати під час полуничної повні:
Полунична повня 22 червня 2024 року: ритуал очищення і звільнення від негативу
Мета: Позбутися негативної енергії, старих звичок і емоційних блоків.
Ритуал:
- Виберіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Запаліть свічку і ароматичні палички або використовуйте трави, такі як шавлія чи лаванда.
- Сядьте у зручну позицію і закрийте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб розслабитися.
- Уявіть, як біле світло оточує вас, очищаючи від негативної енергії. Уявіть, що всі негативні емоції та старі звички залишають ваше тіло.
- Напишіть на папері все, від чого хочете позбутися (страхи, сумніви, погані звички). Спаліть цей папір у полум’ї свічки, уявляючи, як негатив трансформується в позитивну енергію.
- Подякуйте Всесвіту за допомогу і викиньте залишки попелу на вітер або закопайте в землю.
Полунична повня 22 червня 2024 року: ритуал залучення достатку і процвітання
Мета: Залучити достаток, процвітання і успіх у своє життя.
Ритуал:
- Підготуйте зелену або золотисту свічку, маленьку чашку з водою, кілька монет і лавровий лист.
- Сядьте в спокійному місці, запаліть свічку і зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть себе в потоці достатку і процвітання.
- Уявіть, як навколо вас обертається золотисте світло, яке притягує достаток і успіх. Уявіть, що всі ваші мрії і цілі вже здійснилися.
- Візьміть лавровий лист і напишіть на ньому своє бажання (наприклад, "процвітання", "достаток"). Покладіть лист, монети і чашку з водою перед свічкою. Промовте афірмації, наприклад: "Я відкритий для достатку і процвітання. Мої бажання здійснюються".
- Подякуйте Всесвіту і згасіть свічку. Залиште монети і лист на ніч, а наступного дня покладіть їх у гаманці або в спеціальному місці для залучення достатку.
Полунична повня 22 червня 2024 року: ритуал підсилення інтуїції і самопізнання
Мета: Розвинути інтуїцію і поглибити самопізнання.
Ритуал:
- Виберіть спокійне місце, запаліть синю або фіолетову свічку і підготуйте кристал (наприклад, аметист).
- Сядьте зручно, тримаючи кристал у руці. Зосередьтеся на своєму диханні і уявіть, як фіолетове світло проникає в ваше тіло, активуючи третє око (інтуїцію).
- Уявіть, що ваш внутрішній зір відкривається, і ви починаєте бачити відповіді на свої питання. Слухайте свої внутрішні відчуття і образи.
- Сформулюйте своє питання або намір і попросіть керівництва. Тримайте кристал і промовте: "Я відкритий для інтуїтивних підказок. Нехай мій внутрішній голос веде мене".
- Подякуйте за отримані відповіді. Залиште кристал біля ліжка або під подушкою, щоб він продовжував працювати під час сну.
Ці ритуали допоможуть вам використати енергію полуничної повні для очищення, залучення достатку і розвитку інтуїції. Пам'ятайте, що головне – це ваш намір і віра в позитивні зміни.
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