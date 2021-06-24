Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Полунична" повня 24 червня: що варто зробити та чого слід уникати

"Полунична" повня 24 червня: що варто зробити та чого слід уникати

ТСН.ua

Це - повня у Козорозі, яка торкається питань кар'єри, роботи та стосунків.

Пізно ввечері 24 червня над Україною зійде повня. Це відбудеться о 21:39 за київським часом.

Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала поради як пережити цей період, що потрібно зробити, а чого - краще уникати. 

Ця повня цікава тим, що вона відбувається після кількох важливих подій початку літа 2021: йдеться про літнє сонцестояння та сонячне затемнення, які відбулися днями, а тому їхні енергії витають у повітрі та ще мають значний вплив на землян. 

До того ж Меркурій перестав бути ретроградним, що закликає до активних дій на своєму життєвому шляху.

Додамо, що це - повня у Козорозі, а тому потрібно передивитися основні життєві теми - любов, романтичні стосунки, шлюб, кар'єру, роботу тощо. Повня здавна вважається магічним часом для трансформації, а тому цей період ідеально підійде для дій, які спрямовані на особистий розвиток, позитивні зміни у житті або ж навіть початок з "чистого аркуша". 

Чимало народів узгоджували свої календарі з Місяцем, а деякі й донині ним користуються. Тому повня у червні має кілька цікавих та поетичних назв, наприклад, повня меду, повня Сонця, повня кохання, повня коней, "полунична" повня, повня закоханих і навіть...повня нагулювання жиру. Зрозуміло, що всі ці назви так чи інакше пов'язані з розквітом природи у цей період. 

Повня 24 червня: що варто зробити:

  • прикрасити оселю свічами жовтого, медового, золотистого кольорів, пам'ятаючи про пожежну безпеку;
  • запалити пахощі, наприклад, миро;
  • ласувати лимонними тістечками, стравами з медом, круглими та світлими фруктами та овочами;
  • пити освіжальний чай з м'ятою та лимонад;
  • збирати трави, наприклад, кропиву та конюшину;
  • прийняти ванну з ефірними оліями, сіллю та травами;
  • збирати полуниці та суниці;
  • пекти пироги, робити компоти та варення;
  • ворожити. 

Повня 24 червня: що категорично заборонено

  • сумувати;
  • піддаватися сумнівам та бентежним думкам;
  • вірити страхам та комплексам;
  • думати про себе погане;
  • замикатися у собі;
  • сваритися та конфліктувати. 

Читайте також:

Меркурій більше не ретроградний: детальний прогноз від астролога для кожного

Меркурій більше не ретроградний: детальний прогноз від астролога для кожного

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 