"Полунична" повня 24 червня: що варто зробити та чого слід уникати

Це - повня у Козорозі, яка торкається питань кар'єри, роботи та стосунків.
Пізно ввечері 24 червня над Україною зійде повня. Це відбудеться о 21:39 за київським часом.
Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала поради як пережити цей період, що потрібно зробити, а чого - краще уникати.
Ця повня цікава тим, що вона відбувається після кількох важливих подій початку літа 2021: йдеться про літнє сонцестояння та сонячне затемнення, які відбулися днями, а тому їхні енергії витають у повітрі та ще мають значний вплив на землян.
До того ж Меркурій перестав бути ретроградним, що закликає до активних дій на своєму життєвому шляху.
Додамо, що це - повня у Козорозі, а тому потрібно передивитися основні життєві теми - любов, романтичні стосунки, шлюб, кар'єру, роботу тощо. Повня здавна вважається магічним часом для трансформації, а тому цей період ідеально підійде для дій, які спрямовані на особистий розвиток, позитивні зміни у житті або ж навіть початок з "чистого аркуша".
Чимало народів узгоджували свої календарі з Місяцем, а деякі й донині ним користуються. Тому повня у червні має кілька цікавих та поетичних назв, наприклад, повня меду, повня Сонця, повня кохання, повня коней, "полунична" повня, повня закоханих і навіть...повня нагулювання жиру. Зрозуміло, що всі ці назви так чи інакше пов'язані з розквітом природи у цей період.
Повня 24 червня: що варто зробити:
- прикрасити оселю свічами жовтого, медового, золотистого кольорів, пам'ятаючи про пожежну безпеку;
- запалити пахощі, наприклад, миро;
- ласувати лимонними тістечками, стравами з медом, круглими та світлими фруктами та овочами;
- пити освіжальний чай з м'ятою та лимонад;
- збирати трави, наприклад, кропиву та конюшину;
- прийняти ванну з ефірними оліями, сіллю та травами;
- збирати полуниці та суниці;
- пекти пироги, робити компоти та варення;
- ворожити.
Повня 24 червня: що категорично заборонено
- сумувати;
- піддаватися сумнівам та бентежним думкам;
- вірити страхам та комплексам;
- думати про себе погане;
- замикатися у собі;
- сваритися та конфліктувати.
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