Полунична повня 11 червня 2025 року: 10 маніфестацій для позитивних змін

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Полунична повня 11 червня 2025 року — це повний місяць у червні, який традиційно отримав свою назву від корінних народів Північної Америки, бо саме в цей час дозріває полуниця. У слов’янських традиціях цей місяць асоціювався з повнотою життя, сонцем, першими врожаями та оновленням природи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

11 червня 2025 року настає ця чарівна повня — ідеальний момент для внутрішньої трансформації, переосмислення цілей та висловлення маніфестацій.

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Що таке маніфестація?

Маніфестація — це процес усвідомленого формулювання та направлення своєї енергії й уваги на досягнення бажаного результату. Це не просто мрія, а активна дія: ми озвучуємо, уявляємо й підкріплюємо свої наміри силою віри та впевненості.

Можна сказати, що маніфестація — це коли думка стає насінням, яке проростає в дію.

10 маніфестацій під полуничну повню для позитивних змін

Я відпускаю все, що більше не служить моєму зростанню. Я відкриваю серце для любові, гармонії й взаєморозуміння. Моє тіло, розум і душа в балансі та гармонії. Я притягую до себе лише ті можливості, які відповідають моїй істинній природі. Моя енергія творить світ навколо мене. Я обираю діяти з наміром і любов’ю. Я дякую за уроки минулого і з надією дивлюсь у майбутнє. Я створюю простір, у якому можу рости, мріяти й бути собою. Мої стосунки будуються на взаємній повазі, щирості й підтримці. Я відкритий/відкрита до достатку в усіх його формах — духовного, матеріального, емоційного. Я заслуговую на щастя, і я дозволяю собі бути щасливим/щасливою.

Як працювати з маніфестаціями під час повні?

Оберіть спокійне місце, бажано на природі або при світлі свічки.

Напишіть свої маніфестації на аркуші.

Прочитайте їх уголос або подумки, вдихаючи енергію повного місяця.

Можна створити невеликий ритуал: спалити листочок із маніфестаціями (якщо це безпечно), щоб передати свої наміри Всесвіту.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.