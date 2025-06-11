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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

Полунична повня 11 червня 2025 року: 10 психологічних афірмацій для зростання

У ніч полуничної повні 11 червня 2025 року відкривається потужний період для емоційного оновлення та психологічного росту через силу афірмацій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Полунична повня

Полунична повня / © ТСН.ua

У ніч полуничної повні 11 червня 2025 року місяць досягне своєї повноти, відкриваючи потужний період для внутрішнього зцілення, самопізнання й м’якого психологічного росту через силу афірмацій.

Що таке афірмації?

Афірмації — це позитивні висловлювання, які ми повторюємо свідомо, щоб змінити свої внутрішні установки, емоційний стан і поведінкові моделі. Вони допомагають замінити обмежувальні переконання на підтримувальні.

Наприклад: замість "Я не впораюсь" ми кажемо — "Я маю силу впоратись з будь-чим".

Психологічно афірмації діють як нейропереписування: з часом мозок починає сприймати їх як нову реальність.

Особливості періоду полуничної повні (11 червня 2025):

  • Емоційна відкритість — час проявів серця, чесності перед собою.

  • Чутливість і інтуїція — загострення внутрішнього голосу.

  • Потреба в оновленні — на рівні стосунків, цілей і внутрішніх ресурсів.

  • Енергетична кульмінація — як пік, з якого можна свідомо перейти до нового циклу.

Цей період особливо сприятливий для психологічного очищення, прощення й закладення м’яких, турботливих намірів до себе.

Як робити афірмації під час повні?

  1. Вибери тихе місце — де тебе ніхто не відволікатиме.

  2. Визнач, чого ти хочеш досягти — внутрішнього спокою? впевненості?

  3. Повтори афірмацію 5–10 разів уголос або пошепки, з глибоким диханням.

  4. Відчуй її — уяви, що це вже твоя реальність.

  5. Запиши в щоденник, можна повторювати вранці й перед сном.

10 афірмацій для психологічного росту на полуничну повню

  1. Я приймаю себе повністю — зі своїми світлими й тіньовими сторонами.

  2. Я заслуговую на спокій, турботу й підтримку.

  3. Мій емоційний світ — джерело сили, а не слабкості.

  4. Я вчуся бути ніжним/ніжною до себе в моменти труднощів.

  5. Я дозволяю собі рости в безпечному темпі.

  6. Я маю право на новий початок — щодня.

  7. Я здатен/здатна зцілювати свої старі рани з любов’ю.

  8. Я відкритий/відкрита до внутрішніх змін і нових перспектив.

  9. Я вірю в себе, навіть коли сумніви стукають у двері.

  10. Я бачу свій шлях і сміливо йду вперед.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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