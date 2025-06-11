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- Астрологія
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Полунична повня 11 червня 2025 року: 10 психологічних афірмацій для зростання
У ніч полуничної повні 11 червня 2025 року відкривається потужний період для емоційного оновлення та психологічного росту через силу афірмацій.
У ніч полуничної повні 11 червня 2025 року місяць досягне своєї повноти, відкриваючи потужний період для внутрішнього зцілення, самопізнання й м’якого психологічного росту через силу афірмацій.
Що таке афірмації?
Афірмації — це позитивні висловлювання, які ми повторюємо свідомо, щоб змінити свої внутрішні установки, емоційний стан і поведінкові моделі. Вони допомагають замінити обмежувальні переконання на підтримувальні.
Наприклад: замість "Я не впораюсь" ми кажемо — "Я маю силу впоратись з будь-чим".
Психологічно афірмації діють як нейропереписування: з часом мозок починає сприймати їх як нову реальність.
Особливості періоду полуничної повні (11 червня 2025):
Емоційна відкритість — час проявів серця, чесності перед собою.
Чутливість і інтуїція — загострення внутрішнього голосу.
Потреба в оновленні — на рівні стосунків, цілей і внутрішніх ресурсів.
Енергетична кульмінація — як пік, з якого можна свідомо перейти до нового циклу.
Цей період особливо сприятливий для психологічного очищення, прощення й закладення м’яких, турботливих намірів до себе.
Як робити афірмації під час повні?
Вибери тихе місце — де тебе ніхто не відволікатиме.
Визнач, чого ти хочеш досягти — внутрішнього спокою? впевненості?
Повтори афірмацію 5–10 разів уголос або пошепки, з глибоким диханням.
Відчуй її — уяви, що це вже твоя реальність.
Запиши в щоденник, можна повторювати вранці й перед сном.
10 афірмацій для психологічного росту на полуничну повню
Я приймаю себе повністю — зі своїми світлими й тіньовими сторонами.
Я заслуговую на спокій, турботу й підтримку.
Мій емоційний світ — джерело сили, а не слабкості.
Я вчуся бути ніжним/ніжною до себе в моменти труднощів.
Я дозволяю собі рости в безпечному темпі.
Я маю право на новий початок — щодня.
Я здатен/здатна зцілювати свої старі рани з любов’ю.
Я відкритий/відкрита до внутрішніх змін і нових перспектив.
Я вірю в себе, навіть коли сумніви стукають у двері.
Я бачу свій шлях і сміливо йду вперед.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.