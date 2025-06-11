Полунична повня 11 червня 2025 року: 10 психологічних афірмацій для зростання

Полунична повня / © ТСН.ua

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У ніч полуничної повні 11 червня 2025 року місяць досягне своєї повноти, відкриваючи потужний період для внутрішнього зцілення, самопізнання й м’якого психологічного росту через силу афірмацій.

Що таке афірмації?

Афірмації — це позитивні висловлювання, які ми повторюємо свідомо, щоб змінити свої внутрішні установки, емоційний стан і поведінкові моделі. Вони допомагають замінити обмежувальні переконання на підтримувальні.

Наприклад: замість "Я не впораюсь" ми кажемо — "Я маю силу впоратись з будь-чим".

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Психологічно афірмації діють як нейропереписування: з часом мозок починає сприймати їх як нову реальність.

Особливості періоду полуничної повні (11 червня 2025):

Емоційна відкритість — час проявів серця, чесності перед собою.

Чутливість і інтуїція — загострення внутрішнього голосу.

Потреба в оновленні — на рівні стосунків, цілей і внутрішніх ресурсів.

Енергетична кульмінація — як пік, з якого можна свідомо перейти до нового циклу.

Цей період особливо сприятливий для психологічного очищення, прощення й закладення м’яких, турботливих намірів до себе.

Як робити афірмації під час повні?

Вибери тихе місце — де тебе ніхто не відволікатиме. Визнач, чого ти хочеш досягти — внутрішнього спокою? впевненості? Повтори афірмацію 5–10 разів уголос або пошепки, з глибоким диханням. Відчуй її — уяви, що це вже твоя реальність. Запиши в щоденник, можна повторювати вранці й перед сном.

10 афірмацій для психологічного росту на полуничну повню

Я приймаю себе повністю — зі своїми світлими й тіньовими сторонами. Я заслуговую на спокій, турботу й підтримку. Мій емоційний світ — джерело сили, а не слабкості. Я вчуся бути ніжним/ніжною до себе в моменти труднощів. Я дозволяю собі рости в безпечному темпі. Я маю право на новий початок — щодня. Я здатен/здатна зцілювати свої старі рани з любов’ю. Я відкритий/відкрита до внутрішніх змін і нових перспектив. Я вірю в себе, навіть коли сумніви стукають у двері. Я бачу свій шлях і сміливо йду вперед.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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