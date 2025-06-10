- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 2 хв
Полунична повня 11 червня 2025 року: чому така назва
Назва “полунична повня” походить із традицій корінних народів Північної Америки, для яких цей місяць знаменував початок збору стиглої ягоди.
Повню, що припадає на червень, у Північній півкулі часто називають полуничною, оскільки саме в цей час починає достигати перша літня ягода — дика суниця або лісова полуниця. Назву закріпили племена алґонкінів, які вважали появу ягід знаком того, що прийшов час для збору врожаю, обмінів і перших літніх свят.
Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.
Проте в інших культурах цю повню іменували по-різному, залежно від ритмів природи, господарського циклу та духовних традицій:
Європейці часто називали червневу повню медовою або медовим Місяцем — за традицією бджолярів, коли збирали перший мед. Саме звідси, до речі, бере коріння вислів "медовий місяць" у значенні періоду після весілля.
Англосаксонська традиція знала її як росяну повню — бо червневі ночі були найвологішими та наймагічнішими для збирання цілющих трав.
Кельти могли асоціювати її з початком "священного літа" — сезону сонячного розквіту, тож іноді її ототожнювали з передоднем літнього сонцестояння.
Китайський народний календар пов’язує червневу повню з періодом Mangzhong — “зрілі зерна”, коли починається збирання пшениці.
Слов’янські народи, хоча й не зберегли фіксованої назви саме для червневої повні, часто вважали цей період магічним і зосередженим на культах води, врожаю та жіночої родючості — передвісником купальських свят.
Таким чином, незалежно від назви, червнева повня в багатьох культурах пов’язана з достатком, першими плодами літа, життєвим соком і пробудженням любовної сили природи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.