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Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Полунична повня 11 червня 2025 року: чому така назва

Назва “полунична повня” походить із традицій корінних народів Північної Америки, для яких цей місяць знаменував початок збору стиглої ягоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Полунична повня

Полунична повня / © ТСН.ua

Повню, що припадає на червень, у Північній півкулі часто називають полуничною, оскільки саме в цей час починає достигати перша літня ягода — дика суниця або лісова полуниця. Назву закріпили племена алґонкінів, які вважали появу ягід знаком того, що прийшов час для збору врожаю, обмінів і перших літніх свят.

Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.

Проте в інших культурах цю повню іменували по-різному, залежно від ритмів природи, господарського циклу та духовних традицій:

  • Європейці часто називали червневу повню медовою або медовим Місяцем — за традицією бджолярів, коли збирали перший мед. Саме звідси, до речі, бере коріння вислів "медовий місяць" у значенні періоду після весілля.

  • Англосаксонська традиція знала її як росяну повню — бо червневі ночі були найвологішими та наймагічнішими для збирання цілющих трав.

  • Кельти могли асоціювати її з початком "священного літа" — сезону сонячного розквіту, тож іноді її ототожнювали з передоднем літнього сонцестояння.

  • Китайський народний календар пов’язує червневу повню з періодом Mangzhong — “зрілі зерна”, коли починається збирання пшениці.

  • Слов’янські народи, хоча й не зберегли фіксованої назви саме для червневої повні, часто вважали цей період магічним і зосередженим на культах води, врожаю та жіночої родючості — передвісником купальських свят.

Таким чином, незалежно від назви, червнева повня в багатьох культурах пов’язана з достатком, першими плодами літа, життєвим соком і пробудженням любовної сили природи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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