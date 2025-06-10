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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
30
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2 хв

Полунична повня 11 червня 2025 року: найпопулярніші прикмети та забобони

Полунична повня — це не лише яскраве астрономічне явище, а й джерело безлічі прикмет, що передаються з покоління в покоління в різних культурах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повня

Повня / © ТСН.ua

Повня у червні традиційно вважається особливою через свою близькість до літнього сонцестояння, а її “ягідна” назва наділяє цей час енергією дозрівання, тілесності та врожайної магії. Протягом століть люди спостерігали за поведінкою природи, тіла та серця під час цієї повні — і складали власні прикмети, що передавали внутрішню мудрість сезону.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Найпоширеніші прикмети та забобони:

  • Якщо в ніч полуничної повні загадати бажання на ягоду — воно збудеться до кінця літа. Вважалося, що полуниця підсилює чуттєвість і привертає те, до чого лежить серце.

  • Дощ на полуничну повню — до щедрого врожаю зерна. Такий знак у народі сприймали як благословення на майбутній хліб.

  • Побачити рожевий відтінок Місяця — до великого кохання або раптової звістки від того, кого давно не чули. Водночас це могло означати пробудження давніх почуттів або потребу щось відпустити.

  • Не можна зривати ягоди у ніч повні — інакше щастя “зірвеш” передчасно. Це табу побутувало серед сільських родин, які вважали, що перша ягода має сама «впасти» у руки.

  • Якщо у ніч повні присниться хтось із минулого — це знак, що потрібно закрити невирішену емоційну історію. Сни на полуничну повню вважали особливо віщими.

  • Полуницю не можна їсти з гнівом або у сварці — вона вбирає в себе емоції. Народна магія застерігає: ягода, з’їдена в негативі, “пам’ятає” і може передати цей настрій далі.

Ця повня — про дозрівання не тільки плодів, а й намірів, слів, почуттів. Прикмети, що її супроводжують, нагадують: кожна дія в цей час має більшу вагу. Тож варто уважно ставитися до своїх ритуалів, думок і серця — усе, що ви «посадите» під цією повнею, проросте вже зовсім скоро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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