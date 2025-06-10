Полунична повня 11 червня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Полунична повня / © ТСН.ua

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Повня в ніч проти 11 червня 2025 року відкриває перехідний етап між весною та літом — час, коли енергії визрівають і починають вимагати чіткості, чесності та духовної зрілості. Стрілець, під знаком якого відбувається ця повня, не терпить самообману. Це період викриттів: емоційних, психологічних і навіть містичних. Якщо ви намагалися уникати важливої розмови з собою — ця повня змусить вас заговорити відверто.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Категорично заборонено цього дня:

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Обдурювати себе або інших. Будь-які спроби маніпуляцій, перекручення правди чи самообману повернуться як бумеранг — посилено і швидко. Стрілець керується законом справедливості.

Починати нові справи. Це завершальний, а не стартовий етап. Усі дії, що потребують стабільності чи довгострокового планування, краще відкласти до молодика.

Проводити практики нав’язування волі. Уникайте магічного втручання в чужий вибір — навіть якщо здається, що ви знаєте краще. Порушення свободи іншого під час повні у Стрільці може мати тяжкі наслідки.

Ігнорувати внутрішній поклик. Якщо ваше серце говорить "зупинись" — не варто ігнорувати цей голос. Інтуїція сьогодні гучніша, ніж зазвичай.

Полунична повня — це час істин, які визріли. Вона підводить до рішень, які більше не можна відкладати, і вказує на двері, які слід зачинити. Не бійтеся чесних відповідей — вони принесуть полегшення. Цей день не про дії, а про дозрівання, усвідомлення та відпущення. Найкраще, що ви можете зробити — зберегти чесність, не поспішати та дати собі дозвіл побути в тиші. Саме там Стрілець шепоче свої найточніші істини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.